Evangelina Anderson rompió el silencio sobre los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

El 2025 fue un año repleto de emociones para Evangelina Anderson. La modelo fue la protagonista de una de las separaciones más explosivas del último tiempo y hasta incursionó en MasterChef Celebrity (Telefe), el reality de cocina más famoso del país, el mismo que la hizo conocer a Ian Lucas, el joven youtuber con el que se rumorea un romance. Sin embargo, una foto inesperada con Martín Demichelis reavivó una posible reconciliación, que la llevó a romper el silencio en las últimas horas.

Evangelina Anderson reposteó la foto que publicó su hija en las redes (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

Todo comenzó el 20 de diciembre, con el cumpleaños número 45 del ex Director Técnico de River Plate. Entre tantos saludos que recibió, hay uno que no pasó inadvertido: se trató de un retrato familiar junto a Anderson y sus tres hijos. A partir de esta imagen, las especulaciones sobre un posible retorno de quienes fueron pareja durante casi dos décadas no tardaron en acaparar los medios de comunicación.

En ese sentido es que Evangelina visitó Juego Chino (Telefe), donde comentó que llevaba un año y medio separada, y aquella mención derivó en una serie de preguntas de Guillermo López, pero la más importante: si aún estaba soltera. “Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”, se sinceró.

Evangelina Anderson dejó en claro cuál es su relación con Martín Demichelis (Foto: Captura TV)

Al escucharla, el conductor le advirtió: “No es ni una cosa ni la otra”. Y, sin nombrar al padre de sus hijos, lanzó: “Y mirá si se arreglan“. ”No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo", sentenció ella, muy segura.

Cabe recordar que el deterioro del matrimonio entre Anderson y Demichelis comenzó a hacerse público a finales de 2024, coincidiendo con el traslado de la familia a México debido al nuevo rol del exfutbolista como director técnico del Monterrey.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron tras 17 años de amor (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

El quiebre definitivo se atribuyó a una acumulación de crisis, potenciadas por fuertes rumores de infidelidad por parte del exfutbolista. Durante meses se especuló sobre vínculos con una azafata y, posteriormente, con una DJ en México. No obstante, fue en agosto de 2025 cuando la modelo confirmó oficialmente que estaban en proceso de divorcio.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se conocieron en Carlos Paz en 2007 (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Evangelina y Martín se conocieron en 2007. La relación se consolidó rápidamente, tanto que un año después la modelo tomó una decisión drástica. En el apogeo de su carrera, cuando figuraba como candidata a ganar el reality Bailando por un sueño, dejó todo para mudarse a Alemania con él, que jugaba en el Bayern Múnich. En 2009 nació Bastian, su primer hijo, y con el paso de los años llegaron Lola y Emma, que completaron la familia.

Las últimas declaraciones de Eva sobre su exmarido llegaron cuatro días después de que Ian Lucas le declarara su amor en medio de un show de Vélez. Este lunes, el joven de 26 años realizó una participación especial en el show de su colega Fede Vigevani.

En ese sentido es que Wanda Nara, quien participó como invitada, decidió romper el hielo preguntarle directamente al youtuber sobre sus sentimientos hacia la modelo. Ante un estadio repleto, la mediática e incluso el propio Vigevani bromearon sobre el vínculo y sugirieron que entre las jornadas de cocina del reality había surgido algo más que una simple amistad.

La incómoda pregunta de Wanda Nara y Fede Vigevani a Ian Lucas

Aunque Ian intentó inicialmente mantener una postura profesional y definió a Evangelina como su “compañera”, la insistencia de conductora lo llevó a lanzar una declaración contundente: “Yo ya dije que es la mujer más linda de la Argentina”.