El provocador mensaje del Dipy tras el anuncio de Alberto Fernández: “A mí no me encerrás”

Tras las nuevas restricciones para reducir los contagios de coronavirus anunciadas por el presidente Alberto Fernández este miércoles, David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, lanzó un provocador mensaje y cuestionó las medidas.

“¿Otra vez me dejás sin poder trabajar a mí y a millones de argentinos? ¿Encima de eso se robaron vacunas?”, preguntó de forma irónica el cantante de cumbia en su cuenta de Twitter.

Nunca se bajaron sueldo, se repartieron las vacunas entre ellos, vacunaron a militantes y amigos, les mintieron a los jubilados,

Nos fundieron.

ustedes y toda la manga de ñoquis que tienen siguen cobrando la platita que nosotros les pagamos.

SE TERMINÓ.

SE TERMINÓ.

BASTA

Luego de hacer referencia a la vacunación vip, que provocó la salida del exministro de Salud Ginés González García, el músico continuó en tono desafiante: “A mí no me encerrás más. Me voy a fundir, lo sé. ¡No te olvides que miles están conmigo y les decimos basta! Se terminó”.

A su vez, fiel a su estilo frontal, criticó a los funcionarios políticos: “Nunca se bajaron sueldo, se repartieron las vacunas entre ellos, vacunaron a militantes y amigos, les mintieron a los jubilados, nos fundieron. Ustedes y toda la manga de ñoquis que tienen siguen cobrando la platita que nosotros les pagamos. Se terminó. Basta”.

Asi empezaron el año pasado.

15 días que se convirtieron en 9 meses.

Pero a cristina le devolvieron todos sus bienes, más jubilación privilegio y nosotros fundidos.

Se robaron la única esperanza que tiene el planeta contra el covid. Las vacunas.

A mi no me encierran nunca mas

Asimismo, recordó cuando en marzo pasado se anunció la primera etapa de la cuarentena, que iba a durar dos semanas, pero terminaron siendo varios meses más. “Así empezaron el año pasado. 15 días que se convirtieron en nueve meses”. También se refirió a la situación económica de la vicepresidenta: “A Cristina [Kirchner] le devolvieron todos sus bienes, más la jubilación de privilegio, y nosotros [estamos] fundidos”.

Finalmente, volvió a hacer mención al escándalo de las vacunas: “Se robaron la única esperanza que tiene el planeta contra el Covid: las vacunas”, e insistió: “A mí no me encierran nunca más”.

LA NACION