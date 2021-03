La furiosa crítica de El Dipy contra el Gobierno por Formosa: “La van a pagar”

David “El Dipy” Adrián Martínez volvió a ser tendencia en las redes sociales por sus fuertes declaraciones contra el Gobierno por avalar la polémica decisión del gobernador, Gildo Insfrán, de volver a la fase 1 de la cuarentena. “La van a pagar”, dijo y agregó que el presidente Alberto Fernández “tiene que dar la cara”.

“Siempre todas las veces que gana alguien es: ´Nos dejaron un país en ruinas´. Y siempre volver a empezar... ¿Hace cuántos años que el argentino vuelve a empezar cada vez que hay una elección o gana un candidato?”, dijo el cantante de cumbia en TN. “A los políticos no les preocupa nada, tienen la cara de titanio. Nunca despegamos, los únicos que despegan son ellos”, agregó. Luego se expresó con furia contra el oficialismo. “Son todos una manga de hijos de remil p.... los del Gobierno. Todos. Y la van a pagar, eh…”, dijo.

“Es bronca lo que vos decís”, comentó Leuco y el artista respondió: “Y qué te parece. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es esa gente. No tienen nada. Les roban los chicos. ¿Qué más se quieren robar? ¿Los pibes se roban ahora?”.

Notablemente indignado frente a las imágenes de habitantes de Formosa que se veían en una pantalla gigante del estudio, El Dipy insistió: “Son todos unos hijos de remil p... y la van a pagar toda. Y todo se va a pagar acá”. Luego, el cantante sostuvo que “algún día este pueblo les va a hacer sentir el escarmiento, porque esto no se hace”.

me llamó mucha gente x lo que dije en tn.

enojados me llamaron de este gobierno para que me retracte.



Llámenme 1 millón de veces si quieren, voy a seguir pensando lo mismo de ustedes por lo que pasa formosa.

Y no solo no me voy a retractar, si no que también lo subo aca.

Chau pic.twitter.com/h9A2oQFCUf — Eldipypapaok (@eldipypapaok) March 12, 2021

En otro fragmento del programa, El Dipy apuntó contra Alberto Fernández y sus seguidores. “Porque el Presidente tiene que dar la cara. Y todos los que lo siguen y le hacen caso y cierran el c... con esto de Formosa, también la van a pagar. Porque en esas caras que ves ahí estamos representados todos: en el olvido, con miedo, que se tienen que tapar la cara. Porque si no se tapan las caras las meten en cana, las c... a palos, las matan”.

Ante la repercusión de sus declaraciones, el cantante publicó en Twitter un fragmento de su participación en la señal de cable junto a un texto en el que sostuvo que recibió un llamado de miembros del oficialismo: “Me llamó mucha gente por lo que dije en TN. Enojados me llamaron de este Gobierno para que me retracte. Llámenme 1 millón de veces si quieren, voy a seguir pensando lo mismo de ustedes por lo que pasa Formosa. Y no solo no me voy a retractar, si no que también lo subo acá. Chau”.

LA NACION