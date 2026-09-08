El provocador video que subió La Joaqui abrazada a otro hombre: ¿Es Tiago PZK?

La separación de La Joaqui y Luck Ra continúa sumando capítulos y ahora todas las miradas están puestas sobre Tiago PZK. Después de que el cordobés revelara que su expareja estaba saliendo con un “ex gran amigo”, la referente del RKT compartió un provocador video que rápidamente fue interpretado por sus seguidores como una nueva pista sobre su presente sentimental.

En las imágenes publicadas en TikTok, La Joaqui aparece vestida con un conjunto deportivo azul mientras está a upa y abrazada a un misterioso hombre. El joven permanece de espaldas durante la grabación y su rostro no llega a distinguirse, por lo que hasta el momento no existe una confirmación de su identidad.

Sin embargo, hubo un detalle que inmediatamente llamó la atención, que fue la canción elegida para acompañar el video. La artista canta un fragmento de un tema todavía inédito de Tiago PZK. “Que no se entere, que sos como tu vieja, que te gustan villeros”, se escucha en parte del adelanto.

La Joaqui habría empezado una relación sentimental con Tiago PZK (Foto: Instagram @elejercitodelam)

La coincidencia fue suficiente para que las redes sociales se llenaran de especulaciones y numerosos usuarios señalaran que el hombre que sostiene a La Joaqui podría ser el joven oriundo de Monte Grande. “Tiago, cuidámela que nunca la vi tan enamorada”, escribió una seguidora. “Todas queremos ser como La Joaqui, llorar y al otro día dar vuelta la página... Amo esta pareja”, agregó otra. También hubo quienes bromearon sobre la rapidez con la que habría rehecho su vida sentimental: “Mi amiga la que se enamora re rápido”.

Para alimentar aún más los rumores, a las pocas horas de que el video se hiciera viral, Tiago PZK le dio repostear en la red social china. Aunque por el momento se desconoce cuándo será el lanzamiento de este sencillo, solo con la primera parte del estribillo pudo saberse que el tema tendrá grandes referencias al conflicto con Luck Ra.

El nuevo sencillo de Tiago PZK

“Que no se entere. Que sos como tu vieja, que te gustan villeros. Prendete un shot, voy a tu country a llevarte flores y unos red point”, dice la letra que hablaría de sus primeros encuentros en la casa de la cantante cumbiera.