Lalo Mir y Elizabeth Vernaci se reencontraron vía Instagram y hablaron sobre sus vidas en tiempos de cuarentena

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de abril de 2020 • 20:25

Reinventarse en tiempos de coronavirus resulta imprescindible. Si la gente está en su casa, tiene ganas de tomar vino y pasar más tiempo (mucho más tiempo, muchísimo más tiempo) en redes sociales y viendo películas, una bodega puede tener la buena idea de convocar a los conductores de radio Lalo Mir y a Elizabeth Vernaci para que, simplemente, conversen sobre como están pasando este tiempo de cuarentena, desde sus cuentas de Instagram. Y así se produjo el encuentro. Mostraron los vinos que cada uno tomaba y hablaron, como se decía hace siglos, de bueyes perdidos.

"Toma sentido hacer radio cuando podés ir", decía Vernaci, a trabajar y darle algo a la gente, en medio de este bombardeo informativo sobre coronavirus. Lalo, por su parte, criticó el debate mediático sobre la ansiedad de cuándo se va a terminar. "Lo que pasa es que los noticieros hablan las 24 horas. Pero uno no tiene que mirarlos las 24 horas", aseguró.

También hablaron de cuestiones domésticas como una bomba que no funciona y no permite que se ponga en marcha la caldera, de la ropa interior de Mir y del flequillo de Vernaci. Luego recordaron sus viejas épocas en la radio Rock&pop y sus antiguos compañeros de trabajo.

Lalo Mir y Elizabeth Vernaci se reencontraron vía Instagram y hablaron sobre sus vidas en tiempos de cuarentena Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Si había que pensar en el mañana (no en lo que haría el jueves sino en el futuro más o menos cercano), las respuestas no tuvieron mucha proyección: México era el destino de Elizabeth, del 1 al 13 de abril, pero obviamente sus vacaciones fueron postergadas. "Lo único que voy a hacer es agradecer estar viva. Esta es una carrera muy larga. Ahora pienso en mi mamá que está sola. Pienso en el día a día y hago lo que puedo. Tenemos que estar abiertos a resetearnos".

"Para mi es el mismo criterio -aseguró Mir-. No puedo pensar más adelante. En marzo iba a hacer un viaje de un mes y medio a Costa Rica. A un lugar alejado, pero con la idea de seguir haciendo radio, desde arriba de la palmera. Lalo colgado de la palmera. Y hoy no puedo pensar más en tiempo. Te entiendo lo que decís del día a día. Se me pasan volando. Todo los días son iguales. Esto que nos pasa nos está reprogramado, al menos a nosotros que vivimos de esta manera. Nuestra realidad, local, urbana, cosmopolita".

Entre los más de 2000 seguidores conectados hubo muchos mensajes de agradecimiento por escucharlos juntos, luego de tanto tiempo. El encuentro generó algo muy fuerte entre los fans más nostálgicos, al verlos y escucharlos juntos, aunque estuvieran separados.