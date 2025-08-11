La emotiva despedida de Elizabeth Vernaci a su hermano Nunzio, que murió a los 65 años

Elizabeth Vernaci publicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales para despedirse de su hermano, el piloto de rally Nunzio Vernaci, que falleció tres semanas atrás.

“Tenía más ganas de vos, de que completaras una frase con solo empezar a decirla; de reírnos de lo que era nuestro código secreto a voces; de la complicidad de toda una vida en frases, gestos y miradas. Ojalá queden volando en el aire entre vos y yo”, expresó la conductora radial en un posteo de Instagram, que acompañó con un carrete de fotos, en blanco y negro, de su infancia junto a su hermano.

El posteo de Instagram que Elizabeth Vernaci le dedicó a su hermano Nunzio, que falleció el pasado 18 de junio

Allí, entre los más de dos mil comentarios que recibió, decenas de famosos expresaron sus condolencias por su pérdida, como Claudia Fontán, Analía Franchín, Malena Pichot, Soledad Pastorutti, Florencia de la V, Nancy Dupláa, Graciela Borges, Gloria Carrá, Cecilia Roth y su querido amigo Humberto Tortonese.

La infancia de los hermanos Elizabeth y Nunzio. El piloto, con 65 años, le llevaba dos años de edad a la conductora radial

Si bien “La Negra” no dio detalles hasta el momento, distintas páginas sobe rally argentino -deporte al que se dedicaba Nunzio- dieron a conocer la triste noticia hace tres semanas. “En la madrugada de hoy [18 de junio] falleció en Ranchos Nunzio Ángel Vernaci a los 65 años de edad. Se destacó en el ámbito deportivo desde hace más de tres décadas como piloto de rally, del que fue un apasionado”, informó el portal de noticias El suplente.

Uno de los recuerdos junto a su hermano que compartió "La Negra" en sus redes sociales

Asimismo, el sitio Rally Mar y Sierras publicó una extensa dedicatoria en su honor: “Hacemos llegar nuestras condolencias a familiares y amigos de Nunzio Vernaci en este difícil momento. Con mucho dolor despedimos a un gran amigo y piloto de la categoría, un símbolo del rally en nuestro país, una persona que ganó amigos donde pisó”.

“Un apasionado por el rally, dos veces campeón de nuestra Clase A en los últimos tres años, que se convirtió en un símbolo para los fanáticos de Renault, llevando el 18 siempre al límite con su manera tan particular de manejar, dando espectáculo en cada camino que transitó, durante décadas”, dijeron sobre los logros deportivos del piloto.

“Compartió con su familia la pasión por los derrapes: con su padre, varios de sus hijos, entre los que se destacó Francisco, quien fue su navegante durante muchos años, antes de cambiar de butaca, y últimamente con su sobrino Vicente [Bonavetti, el hijo de Elizabeth], con quien compartió carreras tanto sobre el [Renault] 18 como sobre un VW Gol”, añadieron sobre el fanatismo por las carreras que Nunzio compartía con sus seres queridos.

“Vamos a extrañar esa mano extendida acompañada de una sonrisa, con esa generosidad que lo llevó a cosechar tantas amistades. Fuerte abrazo a su familia y amigos. Q.E.P.D Nunzio”.

Elizabeth Vernaci celebró el final de su tratamiento

A mediados de diciembre, Elizabeth “La Negra” Vernaci compartió en su cuenta de Instagram un video con el que anunció el final de su tratamiento contra el cáncer. La locutora, a quien le extirparon un tumor maligno en octubre del año pasado, concluyó con las sesiones de quimioterapia y lo celebró con un emotivo mensaje en agradecimiento al personal de salud que la acompañó, a sus familiares y a sus compañeros de trabajo.

“Gracias a los incondicionales: mi amiga Valeria Lungarini, a mis compañeros de la radio Pop, a los que no pararon de cuidarme en Olga, a mis amigos que los amo (no los nombro porque son un montón y ustedes saben quiénes son). A los llamados llenos de amor acompañándome, a mi familia que es todo y a mi hijo Vicente, que se la bancó como un campeón (y no le fue fácil)”, comentó Vernaci junto a una serie de imágenes de su última sesión de quimioterapia.

El mensaje de La Negra Vernaci que anunció el fin de las quimioterapias

En tanto, destacó a los profesionales que la trataron y la cuidaron a cada momento: “A los médicos del hospital de día del IAF, que saben contener con amor, y a Caro, con los cascos que lograron que siga con mi pelo. Gracias Agustín querido y gracias infinitas a mis oyentes que estuvieron al pie del cañón”.