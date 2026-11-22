Lejos de los escenarios y el vértigo de las giras internacionales que marcaron su vida junto a Queen, Brian May encontró en el condado de Dorset, al sur de Inglaterra, un propósito ambiental que se convirtió en su legado más personal. Lo que comenzó como una búsqueda de equilibrio frente al bullicio de la fama, derivó en una ambiciosa intervención ecológica sobre 127 hectáreas que anteriormente estaban destinadas exclusivamente al cultivo y la actividad ganadera.

El guitarrista, quien cumplió 79 años en julio de 2026, inició esta transformación en septiembre de 2013 junto a Save Me Trust, la organización sin fines de lucro que él mismo fundó para proteger la vida silvestre. El predio, conocido popularmente como May’s Wood, fue intervenido con un objetivo claro: restaurar un hábitat que, según los registros históricos de la entidad, funcionó como bosque nativo siglos atrás.

Brian May comenzó el proyecto de reestructuración de la fauna en 2013 y no se detuvo (Foto: Josh Samways)

La iniciativa comenzó con una jornada comunitaria donde vecinos y alumnos locales plantaron los primeros 600 ejemplares de roble, dando inicio a una reforestación masiva que hoy supera los 101.000 árboles y arbustos.

La planificación de este pulmón verde no fue aleatoria. Para preservar la dinámica natural del ecosistema británico, el equipo evitó la densificación excesiva y optó por mantener praderas de flores silvestres, corredores naturales y sectores abiertos que permiten la libre circulación de la fauna. Según destaca la organización, la estrategia principal consistió en sanear el entorno sin introducir especies externas, permitiendo que la propia biodiversidad local regresara de manera espontánea. Como resultado, el bosque recuperó poblaciones de aves, insectos, mariposas y pequeños mamíferos que habían desaparecido durante las décadas de agricultura intensiva.

El mapa muestra la zona de plantación

La visión de May trasciende el impacto inmediato. El músico proyectó este trabajo bajo una escala temporal extensa, buscando que el bosque alcance su madurez plena para consolidarse como un patrimonio vivo para futuras generaciones. Diez años después del primer brote, las fotografías comparativas revelan un paisaje vibrante que marca un cambio profundo respecto al pasado productivo del suelo.

De este modo, la reserva se posiciona hoy como un refugio seguro donde la intervención humana se limita a proteger los ciclos naturales. El guitarrista logró combinar su sensibilidad artística con un compromiso ambiental concreto, dejando atrás los terrenos linderos a Bere Regis para entregar un ecosistema regenerado que continuará creciendo mucho más allá de su propia vida, consolidándose como un modelo de restauración ambiental a largo plazo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA