Mora Bianchi: el romance que nació en el set, el consejo de Cris Morena y la vida después de Margarita

Unos días antes de estrenar la segunda temporada de la exitosa serie juvenil, su joven protagonista habló con LA NACION

Dos años atrás, Mora Bianchi tenía 19 años y un sueño: ser artista. Vivía en La Plata y un día, sin dudarlo, se animó a ir a un casting en Otro mundo, el semillero de talentos de Cris Morena. La mañana de la audición se le hizo tarde, llegó apurada y con el pelo atado, pero apenas puso un pie en el set, la exitosa productora captó algo. Antes de que dijera una sola palabra, la creadora le pidió a Bianchi que se soltara el pelo: en ese preciso instante su vida comenzaba a tomar un nuevo rumbo. Bianchi estaba a punto de convertirse en Margarita y ya nada iba a ser como antes.

“Hay personas que me conmueven instantáneamente. Cuando vi a Mora sentí que había encontrado a mi protagonista”, le señaló a este medio la productora de tiras juveniles más importante de la región. Con el estreno de la serie, Bianchi dejó atrás el anonimato y se convirtió en una ídola juvenil que llena teatros y despierta admiración. Ahora, unos días antes de estrenar la segunda temporada de Margarita, la joven protagonista conversó con LA NACION sobre su recorrido, su cambio de vida y el gran amor que encontró dentro del set.

“Fue demasiado lo vivido"

Mora Bianchi: "Siento que Margarita arrancó hace 10 años atrás porque hicimos de todo. Fue demasiado lo vivido en tan pocos años" Gentileza HBO Max

—Está a punto de estrenarse la segunda temporada de Margarita. ¿Cómo te sentís?

—Estamos muy emocionados y ya con ganas de que salga.

—Te entrevistamos hace dos años justo antes de estrenar la primera temporada, ¡cuántas cosas cambiaron!

—Siento que eso fue hace años. Hace unos 20 años mínimo [risas].

—¿Sentís que creciste mucho?

—Pasaron tantas cosas en el medio que siento que ya pasaron por lo menos 10 años. Siento que Margarita arrancó hace 10 años porque hicimos de todo. Fue demasiado lo vivido en tan pocos años.

—¿Qué cosas sentís que cambiaron en vos entre el estreno de la primera temporada y esta?

—En la tranquilidad. Al principio era todo muy nuevo, ahora sé que algunas cosas puedo decir que no, ahora entiendo que se puede remar un poco más.

—Por ejemplo, ¿con qué cosas?

—Sobre qué se puede decir y qué no se puede decir en entrevistas, en qué está bien, qué está mal, qué se puede spoilear, qué no...

—¿Estabas muy coacheada?

—Sí, obvio. Al principio no se podía spoilear nada. Aparte Fran [Yan], el que hace de Fach, no aparecía en ningún lado, era secreto. Entonces, él no estaba ni en la premier ni en el show. No se sabía nada realmente. Ahora ya sabemos que está con nosotros, ya hay un poco más de información.

—¿Pero había algo de tu vida personal fuera de la pantalla, fuera de Margarita, que sentías que tenías que tener bajo control?

—Es como que al principio pensaba que todos me estaban mirando, entonces a la verdulería tenía que ir bien vestida. Ahora ya voy tranquila... Soy yo también, ¿viste? Que la gente me conozca como soy en la vida real, que no todo es un personaje, entonces ahí digo: “¿Sabés qué? Salgo en chanclas, no me importa nada”. Me cambió mucho la manera de pensar. O sea, inevitablemente hay una responsabilidad porque el producto que estamos haciendo es un producto para niños y también para gente más melancólica por todo el “mundo Cris”, entonces todo eso lo tengo que tener en cuenta: viene una niña a abrazarme y para ella yo soy Margarita, no soy Mora... Entonces la sonrisa y la magia siempre presentes.

Mora Bianchi: "Con el tiempo aprendí a verme desde un lado más amoroso" Gentileza HBO Max

—¿Te cansás de tener que estar todo el tiempo sonriendo?

—Sí, obvio. Llego a mi casa y es: “No me hablen” [risas] ¡No viene nadie a visitarme! Me pasó mucho después de los 14 Movistar Arena, que fue algo increíble, pero cuando terminé y fui a mi casa, desaparecí un mes y medio. Tuve un mes de entrenamiento, de ensayos y con los shows te cuidás mucho la voz, el no salir a la noche. Cuando terminé, me querían visitar todos y yo pensaba: “Ay, no, please, esperen un día más que necesito dormir y estar en mi casa haciendo nada y viendo en TikTok los videos del show”.

—¿Chequeás los videos en que aparecés?

—Sí, re. Me encanta porque con el tiempo aprendí a verme desde un lado más amoroso y si algo no me salió como me gusta... “Ok: ¿qué hay que mejorar? ¿Qué podemos sacar de eso?” Porque de hecho ya está, no podés cambiar nada. Entonces, ¿qué me falta para la próxima?

"Cris está muy presente con todos", asegura Bianchi Gentileza HBO Max

—¿Qué cosas te generaban incomodidad? ¿Cosas técnicas o físicas?

—Siempre... Viste que nosotras con los pelos, hay frizz y te querés morir porque los rulos se te inflan. Esas cosas sí y más en cuanto a la técnica porque por suerte tengo unos compañeros muy talentosos al lado. Entonces es fácil la comparación de decir: “Necesito eso de esta persona que me lo está brindando, está al lado mío y lo está diciendo así, bueno, voy por eso y de esta persona necesito otra cosa”. Te vas ayudando con todos. Algunos tienen más facilidad en algunas cosas y otros en otras y nos vamos retroalimentando todos juntos.

Los consejos de Cris Morena

—¿Cómo te cuidás de la exposición y de los comentarios negativos en redes sociales?

—Aprendimos a cuidarnos más que nada internamente. Yo hago terapia, coaching, psicoanálisis, constelaciones. Voy variando. Quizás al principio era más un mundo nuevo, ahora quizás de ese mundo que ya conocemos hay que pulir un poco más las cosas y cuidar la energía. Estoy con mucha exposición todo el tiempo, con muchos fans, muchas niñas que tienen la energía muy arriba y yo quiero acompañar esa energía, entonces me equilibro. Apoyo esa emoción de las fans y después sigo con mi vida porque si me quedo en esa emoción durante todo el día termino agotada, que es normal, es así...

—¿Te dio algún consejo Cris Morena para lidiar con todo eso?

—Cris la tiene atada. Nos habló antes de arrancar la primera temporada y después de terminar. Ella está muy presente con todos, siempre tenemos reuniones a fin de año y nos pregunta: “¿Cómo te sentís?” y también hablamos de lo que se viene. Estamos acá por la gente que acompaña y esa es la clave.

—El ego tiene que estar bien puesto también, ¿Cris Morena les habla para que ninguno “se la crea”?

—Sí, nos baja de un plumazo. Nosotros a veces vamos con dudas a ella: “Che, me está pasando esto. Me molesta esto y no lo puedo solucionar”. Cosas de la diaria. Y como ella ha vivido situaciones con tantas personas, tantos personajes grandes, chiquitos, ya sabe cómo manejarnos a cada uno. ¡La tiene atada! ¡Ya sabe todo ella!

“Estoy enamorada”

Mora Bianchi confirmó su romance con un compañero de Margarita

—En el set el amor de ficción se convirtió en realidad, ¿Toti Spangenberg y vos son pareja?

—Sí, estoy enamorada.

—No lo niegan, pero tampoco lo muestran mucho...

—Bueno, hay que preservar un poco.

—Publicaron fotos juntos de vacaciones y los fans se volvieron locos. Son una especie de Lali y Peter en su época de novios...

-Un poco sí. No sé si llegamos a esa masividad, pero sí. La verdad es que Toti es un compañero increíble.

—Bueno, es más que un compañero... ¿Hace cuánto son novios?

—Hace bastante. No lo tenemos muy contado igual, por suerte.

—¿Pero tienen un aniversario?

—Sí, tenemos, pero eso me lo guardo.

—Apenas arrancó la serie, ya hubo un flechazo...

—Y... hubo como cierta química que, bueno, también Cris sabe a quién elegir y quiénes pegan. Mucho tiempo juntos, mucho entrenamiento... Nos conocimos en nuestro peor momento, ese que decís: “No, hoy me fue re mal, estoy re angustiada, me pasó tal cosa, tal otra”, y el otro estaba ahí para acompañar y también en los mejores momentos. Fue un encuentro muy lindo. Es un sueño que estamos compartiendo, todo juntos ahí, viviendo la caída y el subidón.

—Si hay alguna discusión, ¿queda olvidada en el set...?

—Sea en pareja o con los chicos del elenco hay peleas, hay amores, hay desamores, pero después nos sentamos todos a charlar como una familia. Si tengo una discusión con Toti sería difícil, pero son cosas que pasan y lo tenemos clarísimo porque como nosotros hubo muchos más antes en esta misma situación, entonces sabemos que puede pasar que de repente nos va bárbaro y de repente se termina. Sabemos que ambos tenemos la capacidad de llevarnos muy bien y ser profesionales.

“Experiencias por vivir”

Mora Bianchi, sobre su relación con Toti Spangenberg: "Es un sueño que estamos compartiendo, viviendo la caída y el subidón" Prensa Martina Valía

—¿Cris Morena les dijo algo cuando se enteró que estaban juntos?

—Nos dijo que cuidemos nuestra privacidad. No somos secretos, somos privados.

—¿Pensás en el después de Margarita y cómo será despegarse del personaje?

—Trato de vivir mucho el momento porque esto pasa muy rápido, pasan muchas cosas. Con ganas de seguir en el mundo de Cris. Todavía me quedan muchas experiencias por vivir. Quiero que me lleve de gira. Esa experiencia no la tuve todavía.