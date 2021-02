El relato de una exchica Playboy sobre su vida con Hugh Hefner: abusos, maltratos y “toque de queda”

Holly Madison llegó hasta el magnate de la revista Playboy cuando tenía 20 años, cursaba sus estudios universitarios y trabajaba en el local de comida Hooters. Allí conoció a un amigo de Hugh Hefner que la invitó a una fiesta en la mansión Playboy, un domingo. Un año después, en 2001, ya se había convertido en una de las “novias oficiales” de Hefner, y vivió con él hasta el 2009 en su mansión de Los Ángeles.

Madison y el resto de las mujeres que convivían con Hefner -Kendra Wilkinson y Bridget Marquardt- se hicieron conocidas mundialmente a través del reality Girls of the Playboy Mansion.

“Cerca del cambio de milenio, se puso de moda que las mujeres parecieran estúpidas, que se las arreglaran únicamente con su apariencia y que se preocuparan solo por la fama y el materialismo. Algunos de los efectos de esa moda aún perduran hoy”, escribe Holly Madison en las notas de su propia experiencia de esos hechos, titulado Down the Rabbit Hole: aventuras curiosas y cuentos preventivos de una ex conejita Playboy.

Ese libro, que en junio de 2015 debutó en el segundo puesto de la lista de best sellers de no ficción del New York Times, cuenta desde una perspectiva crítica y realista las más difíciles vivencias de Madison durante su vida con Hugh Hefner, su relación con el consumo de drogas y cómo fue ser presa de una depresión que la llevó a pensar en el suicidio.

Kendra Wilkinson y Holly Madison junto a Hugh Hefner, con la mansión Playboy de fondo (Getty)

“Sentí que tenía algo para decir acerca de estar en el medio de todo eso que pasaba, en donde Paris Hilton, Jessica Simpson y Kendra (Wilkinson) eran tan celebradas. Y yo también fui parte de eso, por ser tonta en televisión. Parte de la razón por la que quería escribir el libro era para mostrar el otro lado”, dijo en una entrevista de ese mismo año con Buzzfeed.

Según los relatos de la exchica Playboy, en su primera “noche de boliche” con Hefner y el resto de las mujeres que lo acompañaban, él se acercó y le ofreció una píldora de Quaalude, un poderoso sedante, y le dijo: “En los 70′ llamaban a esta pastillas ‘abridoras de muslos’”.

Holly Madison junto a Hugh Hefner (Rex Features)

Madison describe una catarata sin fin de drogas y orgías, que tenían lugar todos los miércoles y viernes luego de las salidas en grupo. Además, se dio cuenta de que estaba perdiendo toda libertad sobre su vida cuando Hefner le impidió trabajar y le impuso un “toque de queda” a partir de las 21. Tampoco la dejaba usar labial de color rojo, y le decía constantemente que odiaba su corte de pelo, y que la hacía ver “vieja, dura y barata”.

“Ahogarme parecía una forma lógica de escapar de la ridícula vida que estaba llevando. No podía soportar más mi propia miseria”, se sinceró en su catarsis, en la que también escribió que Hefner le había prohibido ver a un terapeuta. Paradójicamente todo empezó a mejorar en 2005, cuando se estrenó la primera temporada de la serie The Girls Next Door, que luego pasaría a llamarse Girls of the Playboy Mansion (obviamente producida por Hefner).

A pesar de que no recibieron un centavo por participar del reality, tanto Madison como Bridget Marquardt y Kendra Wilkinson obtuvieron visibilidad gracias al show y eso les permitió seguir sus carreras lejos del magnate de Playboy. Holly Madison lo dejó en 2009, y Hefner se casó con la modelo Crystal Harris en 2012. Murió cinco años después, a los 91.

Cuando Madison publicó Down the Rabbit Hole, fue su compañera de la mansión Playboy, Kendra Wilkinson quien saltó a atacarla, acusándola de buscar “venganza” contra Hefner.

Las tres "novias" Hefner, en un evento junto al magnate de Playboy (AP)

“Holly tenía un motivo último para estar en la mansión, y ese motivo es que quería a los hijos de Hef, quería un pedazo de Playboy y quería casarse con él, obviamente por su testamento”, dijo a la revista People la modelo, que ya llevaba publicados dos libros autobiográficos.

Pero tanto Wilkinson, como Madison, como la modelo Izabella St. James -la primera en sacar a la luz los secretos de la mansión de Hefner en 2006- todas coincidieron en historias similares: drogas, orgías, maltratos, abusos y una serie de problemas psicológicos que sucedieron a esa vida.

Sony Pictures Television está preparando una serie basada en el libro de Holly Madison, que en principio llevaría el mismo nombre: Down the Rabbit Hole. Según lo que se supo, el papel de la ex “conejita” Playboy será interpretado por la actriz australiana Samara Weaving.

LA NACION