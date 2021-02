Alfredo Casero, sobre el vacunatorio VIP: “Era totalmente esperable”

Alfredo Casero estuvo como invitado en el programa El Noticiero de LN+, conducido por Eduardo Feinmann, y dejó sus puntos de vista sobre el escándalo del vacunatorio VIP. El actor dijo sentir “vergüenza y mucha lástima” por lo que había pasado pero, a su vez, señaló que “todo esto era totalmente esperable”.

Entrevista a Alfredo Casero en LN+

Casero estuvo conversando con Feinmann en la segunda emisión de El Noticiero, y al ser consultado por lo que sentía sobre el caso del vacunatorio VIP, el escándalo de la vacunación con la Sputnik V de personas cercanas al gobierno que produjo la salida del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, contestó: “Me da vergüenza y mucha lástima”.

“Cada uno de nosotros formamos parte de un pueblo que pensaba que esto no iba a pasar, pero realmente es una vergüenza que esto pase, porque todo esto era totalmente esperable”, agregó.

“Esto es muy vergonzoso y que yo lo explique es una redundancia. Hay como una guerra declarada entre la gente y el Gobierno y el estado por el otro lado -continuó Casero-. El presidente (Alberto Fernández) tuvo que ir a pedir disculpas por la c... que se mandó, a hablar delante de Andrés Manuel López Obrador (presidente de México), que es una punta importante de todo ese plan, que está claro que viene de Venezuela, Cuba, el Foro de San Pablo”.

“Este tipo tuvo que ir a decir y a mentir que eran 70 personas que se pasaron delante de la fila y son mentiras. No me trago nada de esta gente, que ha mentido y miente constantemente”, agregó el actor, en referencia a las expresiones realizadas este martes a la mañana por Fernández en México, donde comparó el escándalo de las vacunas con “pasarse de una fila” y dijo que ello no constituía ningún delito.

Alfredo Casero en LN+

“Él (el presidente) tuvo que ir a dar explicaciones para que las escuchen. Porque si no quedan como inútiles ante sus socios, ante los venezolanos que mienten descaradamente, que hacen lo mismo que hace este Gobierno, que es no darle asistencia a los viejos ni a los niños”, sentenció Casero.

Más adelante, continuó con sus críticas hacia el oficialismo. “Este Gobierno está produciendo algo importante, una violencia social acallada, que no termina en no pagar impuestos, en enojarse. La gente mayor, la que más lo necesita, es la que más abandonada está”, dijo.

“Esto es lo mismo que pasa en Venezuela, porque hay un plan estratégico para hacer lo mismo, están destruyendo este país. Vamos a una idea general de comunismo o de socialismo del siglo XXI”, sumó.

Casero contra Zannini

En relación al Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, que fue uno de los beneficiados por la vacuna Sputnik V por ser considerado “personal estratégico”, Casero señaló: “La estrategia de Zannini es para el partido gobernante, no es para nosotros. Cualquier persona que está en el estado es un empleado, un funcionario, tiene que cumplir funciones y no hay nadie imprescindible. Si vivimos constantemente en un escarnio, vamos a acostumbrarnos al escarnio”.

“No confío en lo que hacen (en el Gobierno), ni voy a confiar en lo que hacen. Es por una cuestión de sentido común. Tenemos al Presidente diciendo en otro país que todos nosotros somos mentirosos y que es una payasada. Lo que producen con eso es una violencia que no van a poder parar, porque están seguros de que van a poder con un pueblo que les va a cerrar el día que se despierte”, concluyó.

LA NACION