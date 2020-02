La curiosa expresión de Billie Eilish mientras Maya Rudolph y Kristen Wiig cantaban fue uno de los temas más comentados en las redes sociales Crédito: Archivo

Billie Eilish fue protagonista de uno de los momentos más emotivos de la entrega de premios Oscar al interpretar la canción Yesterday de los Beatles en el segmento " In Memoriam", que recuerda a las figuras del cine fallecidas durante el año. Sin embargo, antes de subir al escenario, la cantante de apenas 18 años llamó la atención del público por un peculiar gesto que fue capturado por las cámaras de televisión y transmitido en vivo a millones de espectadores alrededor del mundo.

El curioso episodio ocurrió cuando Maya Rudolph y Kristen Wiig subieron al escenario para anunciar el premio al Mejor Vestuario y comenzaron a cantar una canción en su sketch. Justo en ese momento, las cámaras apuntaron a Eilish, que lanzó una mueca de desconcierto ante lo que estaba sucediendo.

Su expresión, que duró apenas un segundo, se convirtió en un meme compartido cientos de miles de veces, como sucedió en tantas oportunidades en eventos de esta magnitud.

Algunos usuarios consideraron el gesto de Eilish como una falta de respeto, otros como un descuido y muchos comenzaron a pensar que el síndrome de Tourette, que padece la cantante, es el responsable de tanta discordia. En definitiva, sola ella conoce la respuesta, pero en las redes sociales existen todo tipo de especulaciones.

Síndrome de Tourette

En noviembre de 2018, Billie Eilish contó a través de su cuenta de Instagram que padece desde pequeña el síndrome de Tourette, un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por la aparición de múltiples tics involuntarios, rápidos y repentinos; generalmente en la cabeza o en el cuello. La frecuencia y modalidad de los tics es cambiante e incluso puede trascurrir un período prolongado de tiempo sin que se presenten. Asimismo, es posible que aparezcan tics que no están relacionados con el síndrome.

Los tics más simples pueden ser un pequeño movimiento como el parpadeo excesivo, el fruncir la nariz, hacer una mueca con la boca o levantar las cejas. Y los más complejos incluyen una serie de movimientos encadenados, como girar, patear, saltar o morder. También pueden aparecer sonidos realizados con la nariz o la repetición involuntaria de una sílaba o palabra.

En abril de 2019, durante una entrevista en el programa de Ellen Degeneres, Eilish contó: " Es algo con lo que he vivido toda mi vida. Todos mis familiares, amigos y personas cercanas saben que lo padezco. No es algo diferente. No hablé sobre ello porque no quería que me etiquetaran, no quería ser algo como 'Billie Eilish, la artista con Tourette' que se presenta en el show de Ellen".

La revelación de Eilish se dio luego de que circulara en Internet un video que recopilaba todos los tics de la cantante durante una entrevista y que generó todo tipo de especulaciones por parte del público.