Emily en París 5: cuándo se estrena la nueva temporada de la serie de Netflix

La quinta temporada de Emily en París sale el jueves 18 de diciembre. La serie de Netflix que cautivó a miles de personas por su trama cómica, romántica e inspiradora vuelve, pero con un cambio: parte de la trama se desarrollará en Italia, concretamente en las ciudades de Roma y Venecia. De esa forma, por primera vez abandona Francia como único escenario.

Tráiler oficial de la Temporada 5 de Emily en París

La serie producida por Darren Star ―conocido por éxitos como Beverly Hills, 90210 y Sex and the City― cuenta la historia de Emily, una joven estadounidense que viaja a París para tener una nueva aventura que la lleva a nuevas oportunidades laborales y amorosas. En esta ocasión, la protagonista interpretada por Lily Collins se muda temporalmente a Roma para dirigir una nueva oficina de la agencia de publicidad en que trabaja.

Qué se sabe sobre la nueva temporada de Emily en París

Esta nueva entrega de la serie liderada por Lily Collins se grabó tanto en París como en Roma, lo que indica que la protagonista norteamericana dividirá su tiempo entre estos dos emblemáticos escenarios europeos. Además, da a entender que empieza una nueva etapa de su vida que la lleva a nuevas aventuras.

Todo lo que hay que saber sobre la quinta temporada de Emily en París Netflix

Las primeras imágenes que se compartieron de esta nueva temporada se aprecia que Emily mantiene su característico estilismo como referente de moda, con un toque más italiano. Además, se ve que la protagonista tiene un nuevo corte de pelo al dejar de lado su característica cabellera larga y ondulada, lo que causó furor entre los fans.

La quinta temporada de Emily en París estará compuesta de diez episodios y contará con el regreso de la mayoría del elenco original. Philippine Leroy-Beaulieu volverá como Sylvie Grateau, Ashley Park como Mindy Chen, Lucas Bravo como el chef Gabriel, Samuel Arnold como Julien, Bruno Gouery como Luc y Lucien Laviscount como Alfie. También se incorpora a Eugenio Franceschini en el papel de Marcello, el nuevo romance italiano que marcará un giro en la trama.

Quien no volverá esta temporada es la actriz francesa Camille Razat, quien interpretó a Camille. Su personaje en la última temporada decidió adoptar un hijo y comenzar una nueva vida lejos de Gabriel.

La nueva temporada de Emily en París profundizará sobre el romance de la protagonista con Marcello

Cabe aclarar que Emily no abandonará por completo su vida en París. La protagonista continuará trabajando en la Agence Grateau. Igualmente, la relación con Marcello será un punto destacado de la temporada, cuyo romance seguirá avanzando. El mismo Star explicó a Deadline que la protagonista trabajará en Roma ocasionalmente para ayudar a establecer la oficina de Sylvie, pero que la capital fracesa seguirá siendo su centro de vida.

Por otro lado, queda ver qué ocurre con Gabriel, con quien Emily tuvo idas y vueltas en las últimas temporadas. Así se mantiene la tensión y el interés de los espectadores en la trama, en especial con su historia de amor en Roma. Asimismo, aún hay dudas sobre lo que ocurrirá con la trama tras el final abierto de la cuarta temporada.

A pesar del malestar que expresó sobre su personaje, Lucas Bravo vuelve en la quinta temporada de Emily en París

Aunque los actores de la serie demostrarom una buena relación, esta temporada está marcada por internas y cierto malestar a raíz de los comentarios de uno de los integrantes del elenco. Lucas Bravo, el actor que interpreta al chef francés Gabriel, expresó públicamente su descontento con la evolución de su personaje y que siente cierta “desconexión” con este. Esto generó preocupaciones entre los fanáticos de la serie por su posible salida, pero se lo pudo ver en los adelantos de la nueva entrega.