El campeón de La Voz Argentina vende el 0km que ganó para someterse a dos operaciones

Nicolás Behringer, ganador de la última edición de La Voz Argentina, contó en su cuenta de Instagram sobre la necesidad de vender el auto Volkswagen Tera Outfit, el cual ganó en el certamen televisivo. En un posteo que salió a la luz el pasado viernes, el participante dio tres razones por las que quiere desprenderse de su vehículo.

“Como muchos saben, voy a vender el auto que me gané, pero no les conté las tres razones principales, y estoy seguro de que la tercera los va a sorprender y les va a servir también”, indicó el artista, quien se desprenderá de este activo para encarar una operación compleja.

Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina, venderá el auto que ganó en el concurso televisivo

La primera razón se orientó a una cuestión más económica: “Número 1: un auto es un pasivo. ¿Qué significa esto? Un activo te da dinero, un pasivo te lo quita“. Acto seguido, para reforzar su hipótesis, detalló la segunda razón que está más orientada a su estilo de vida y cómo el auto sería más un obstáculo que una solución.

“Todo lo que yo tengo, literal, me entra en un auto que puedo pedir en cualquier lado, así que pagar todos los impuestos y cosas que tienen que ver con el pasivo que es el auto… no lo uso para generar ingresos y no lo necesito“, subrayó el cantante que participó en el equipo de Luck Ra en La Voz Argentina.

Nicolás Behringer se coronó en La Voz Argentina 2025 Prensa Telefe

La última razón obedece a un tema de salud que lo complicó durante toda su formación como cantante. Es por eso que Behringer decidió ponerse en campaña para vender el auto y así recolectar los fondos necesarios para la intervención quirúrgica.

“Cuando yo quise dedicarme a estudiar canto, me dijeron que básicamente lo que yo quería hacer era como que alguien que tuviera la mitad de su cuerpo paralizado quisiera dedicarse a hacer carreras. No me detuve y fui igual por eso. Aprendí por mi cuenta", indicó el joven, quien, luego, dio muchos más detalles de los problemas de salud que lo vienen aquejando.

Luego de una batería de estudios, Nicolás recibió el diagnóstico que trata de una septoplastia y una amigdalectomía. “La primera sirve para corregir el tabique interno, que lo tengo desviado, no puedo respirar de este lado, y cada vez que me resfrío, toda la mucosa se me va al oído, entonces me agarra otitis de manera crónica”, detalló.

Los estudios médicos que mostró Behringer

Y, agregó: "Vivo como con una sensación de fiebre, de gripe, de malestar. Tengo de manera crónica también mareos y vértigo“.

Para acreditar cada una de sus palabras, el ganador de La Voz Argentina mostró los estudios y las diferentes falencias en sus órganos que lo llevaron a tomar la decisión de pasar por el quirófano para tener una mejor calidad de vida.

“Si yo lo pude hacer, si yo lo puedo hacer, y cómo voy a seguir logrando millonadas de cosas, yo sé que ustedes también pueden. Había canciones que con intentarlas ya una vez me quedaba afónico. Y con este malestar crónico que tengo no vivo de mal humor, no trato mal a la gente como excusa. No doy lo peor de mí, siempre pongo lo mejor de mí. Si yo puedo, ¿por qué vos no? Así que gracias por tanto“, cerró.