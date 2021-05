El tatuaje que se borró Eugenia Tobal: “No me representa”

Días atrás, Micaela Tinelli contó a través de las redes sociales que planea remover de su piel algunos tatuajes que se hizo en la adolescencia. Y las palabras de la hija del conductor de ShowMatch calaron hondo en otra personalidad del mundo del espectáculo: Eugenia Tobal (45) reveló que pasó por un centro de estética para quitarse un diseño de antaño.

Este viernes, Eugenia Tobal recurrió a las redes sociales para compartir con sus seguidores una decisión personal. La actriz y conductora contó que se removería un tatuaje del tobillo izquierdo: el símbolo del yin y yang.

“Es un tatuaje que me hice con mucho amor, pero que no representa lo que yo quería… Así que me lo voy a sacar”, confesó la mamá de Ema, que además tiene otros diseños en su piel.

A través de otra de sus stories, Tobal compartió que cada una de las sesiones de remoción de tatuajes no lleva mucho tiempo. “En 15 minutos lo hicimos, mínima molestia. Una vez por mes, seis sesiones y chau tattoo”, precisó.

La actriz y conductora documentó cómo fue la primera sesión de remoción de un tatuaje en un centro de estética Instagram @EugeniaTobal

En la última historia de la serie, Tobal mostró cómo quedó el tobillo izquierdo. Después de una sesión el diseño oriental que solía lucir ya es casi parte del pasado. “¡Espectacular!”, concluyó.

LA NACION