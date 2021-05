Micaela Tinelli. Su doctora cuenta cómo está eliminando algunos de sus tatuajes

Comenzó por una daga y una palabra tatuadas en su mano. Cómo es el procedimiento que eligió y qué resultados tiene.

Micaela Tinelli es una entre tantos adultos y jóvenes que buscan soluciones para borrar tatuajes con los que ya no se sienten identificados o que se fueron borrando con el paso del tiempo. “Mica consultó por tatuajes puntuales que quería remover, dos de ellos se los hizo en la adolescencia, a los 14 años. Uno, que se encuentra en su hombro y omóplato es un trabajo que quedó desactualizado y ya no la representa más. Además, consultó por dos tatuajes que tiene en la mano: una daga y una palabra que con el tiempo se fueron borroneando y perdieron definición. Por eso optó por este tratamiento no invasivo con la tecnología láser de pico segundos”, explica la Dra. Julia de la Torre, médica especialista en estética y directora médica de EF Medical Group.

Los tratamientos no invasivos forman parte de la rutina tanto de mujeres como de hombres. Según los datos recogidos por la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética, este tipo de procedimientos creció más de un 500% en los últimos diez años. “Más de un 60% de las personas tatuadas se arrepienten y quieren borrarlo. Hoy, con la llegada de láseres de picosegundos ha habido un cambio en la concepción del tatuaje: ya no es para siempre”.

La especialista destaca que los motivos por lo que la gente decida quitarse un tatuaje son de lo más diversos. Muchos se lo hicieron cuando eran jóvenes, no reflexionaron y ya no los identifica. Pasaron de moda. En otros casos, el tatuaje fue tomando una coloración diferente a la que tenía en el inicio. Incluso, hay algunos que se han tatuado nombres o iniciales de personas con las que ya no tienen vínculo o son tatuajes nuevos que se hicieron recientemente pero tuvieron un resultado satisfactorio.

Sesiones y resultados

De todos los tatuajes por los que consultó, la hija de el conductor Marcelo Tinelli, comenzó con el tratamiento en los que se encuentran en su mano. Uno de ellos es la palabra “ahora”, el otro, en sus propias palabras “una espadita que no me gustaba porque no va con mi estilo”.

Antes y después, la primera de las sesiones de remoción de tatuajes para Micaela Tinelli.

“Este láser que usamos para los tatuajes es más potente y capaz de eliminar lo que hasta hoy era permanente. Este es el primer avance importante en el borrado de tatuajes en los últimos 20 años. Comparado con los rayos láser antiguos, el nuevo láser de picosegundos reduce el periodo de tratamiento a la mitad y puede extraer tinta de colores (rojo, azul y verde) que anteriormente apenas reaccionaban al tratamiento”, asegura de la Torre.

Eso sí, aclara que el tratamiento es doloroso porque las tintas se encuentran depositadas en las capas profundas de la piel -que es donde están los nervios que nos hacen sentir calor, el frío, el dolor-. “Al romper las partículas de tinta se rozan esas terminaciones nerviosas y se siente un dolor. Pero al ser súper rápido se tolera muy bien y, en caso de que la persona se sienta demasiado molesta, se puede aplicar anestesia tópica”.

La cantidad de sesiones requeridas dependen de distintos factores:

de la cantidad de tinta que se encuentre depositada en la piel

de la calidad de las tintas

de la localización del tatuaje

del color del tatuaje. Hay colores que demoran más que otros en salir y por supuesto la calidad y el diseño que realizó el tatuador. “Normalmente los tatuajes amateur requieren menos sesiones que los tatuajes profesionales. Los tribales son los que necesitan mayor cantidad de sesiones. En ningún caso, salvo alguna excepción, suelen ser menos que cinco sesiones con intervalos de dos meses entre sí, que es el tiempo que le lleva a nuestra inmunidad remover el pigmento que se rompió como consecuencia del tratamiento”, concluye la especialista.

LA NACION