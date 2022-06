El Teatro Avenida reabre con un concierto solidario

La sangre no se fabrica. Nueve de cada 10 personas en algún momento de sus vidas necesitarán de una transfusión para sí o para alguien de su entorno. Con una donación de sangre se puede salvar hasta cuatro vidas. Así, con este mensaje, desde la Fundación Hematológica Sarmiento (FuHeSa) -institución con más de veinte años al servicio de la hemoterapia argentina en el sector público y privado- encontraron que la mejor manera de movilizar y potencias esto es a través del arte y la cultura.

Por este motivo, crearon espacios de alta convocatoria para despertar los sentidos y crear verdadera conciencia. En 2021 presentaron por streaming el espectáculo OPERCAL, concierto homenaje a la ópera y la comedia musical junto a sus principales exponentes. En esta ocasión, el 30 de junio, artistas locales, entre cantantes y músicos, se encontrarán en un evento para concientizar respecto de esta problemática que tiene en vilo a la hemoterapia de nuestro país.

Los organizadores Alejandro Viñas y Daniel Martínez Barreto presentarán el Concierto Cumbre, en el recientemente restaurado Teatro Avenida ubicado en la avenida de Mayo 1222 de la Ciudad de Buenos Aires. Será el primer acontecimiento que se celebrará en esa sala luego de la pandemia. En esta cita, participará la compañía Mitra, dirigida por la multipremiada soprano Mirta Arrúa Lichi y por la orquesta Clásica del Sur, dirigida por el Maestro Cesar Tello.

Decenas de figuras del espectáculo serán parte de esta cita que también está abierta al público

Más de 50 artistas en escena ofrecerán un repertorio único cuyo mensaje estará focalizado en los valores del compromiso, amor a la vida, igualdad y esperanza. La convocatoria reunirá destacadas figuras del ámbito de la salud, líderes humanitarios, figuras del espectáculo, cuerpo diplomático, público en general, entre otras.

Bajo la conducción de Guillermo Lobo y Gabriela Sobrado, el evento contará con María Kodama como invitada especial. Además, se esperan las presencias de Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Adriana Costantini, Mora Furtado, Nequi Galotti, Roberto Piazza y Elena Fortabat.

De esta manera, se conformará una celebración que, más allá de la excelencia artística, cumplirá con la misión de representar un acto benéfico para generar conciencia sobre la importancia de la donación de sangre, para cientos de pacientes que lo necesitan, puedan recibir una ayuda. Así, el Concierto Cumbre forma parte del programa de actividades culturales que impulsa la Fundación Hematológica Sarmiento con el fin de apoyar sus programas de donación voluntaria de sangre, que lleva adelante junto al movimiento internacional BE THE ONE.

Más allá de las presencias estelares de estas celebridades del espectáculo argentino, el evento está abierto el público. De esta manera, las personas que deseen concurrir, podrán comunicarse con la Fundación al mail eventos@fuhesa.org.ar, para consultar y obtener información sobre cómo acceder a la cita.