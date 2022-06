El vínculo y los gustos que comparten la hija de Ben Affleck y la de Jennifer Lopez

Desde que Ben Affleck y Jennifer Lopez decidieron darle una segunda oportunidad a su amor, sus hijas Emme y Seraphina han construido una gran amistad y hermandad. Se les ha visto en muchas ocasiones juntas, pero ahora parece que el vínculo ha crecido porque comparten las mismas ideas e incluso la manera de vestir. Las dos jóvenes, de 14 y 13 años respectivamente, dejaron de lado el cabello largo y decidieron adoptar un estilo más andrógino. Estas son las aficiones que comparten las hijas de la nueva pareja del año.

Y es que Emme Muñiz y su hermano Max, los mellizos de JLo, apreciaron de primera línea la transición que tuvo su familia y recibieron con los brazos abiertos a Violet, Seraphina y Samuel, los hijos del prometido de su madre. Poco a poco comenzaron a convivir entre sí, hasta lograr adaptarse y crear lazos muy cercanos los unos con los otros. Tan es así, que las dos adolescentes ya mencionadas formaron una relación de mejores amigas desde un inicio.

Los hijos de ambos artistas comparten tiempo entre sí Backgrid/The Grosby Group

Se podría decir que son confidentes y que comparten las mismas ideologías, o al menos en la manera de vestir. Han sacado el mayor provecho de la nueva integración de sus familias, para combinar guardarropas y darse consejos entre ellas. Las dos atraviesan la misma etapa, de la niñez a la adolescencia, y parece que se han encontrado muy bien en el cambio de look que han adoptado en su faceta juvenil.

Tanto Emme como Seraphina dejaron el cabello largo y optaron por dos cortes que son de los consentidos en esta temporada. Además, añadieron a sus guardarropas prendas como pantalones holgados, camisas de tallas grandes, cárdigans y otras prendas que fueron tendencia en la década de 1990, pero que ahora son parte de un estilo más casual.

Jennifer Garner con su hija Seraphina Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Y es que lo más peculiar de sus nuevos looks es que las jóvenes comenzaron a utilizar ropa que no tiene género, lo cual demuestra que tienen los mismos gustos y que gracias a eso lograron entenderse. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y las pruebas están en que en varias de las ocasiones se les ha captado juntas, incluso de la mano y disfrutando de su nueva etapa como hermanastras.

La identidad de género de la hija de JLo

Emme, la hija de JLo y Marc Anthony tiene 14 años y se convirtió en una pieza clave en la carrera de su madre Instagram

No fue hace mucho que la Diva del Bronx habló abiertamente sobre la identidad de género de Emme, al usar un lenguaje inclusivo mientras cantaba con ella en un concierto: “La última vez que actuamos juntes fue en un estadio como este. Yo le pedí todo el tiempo a elle que cantara conmigo, pero elle no quería. Así que esta es una ocasión sumamente especial. Elle está muy pero muy ocupade. Elle me cuesta mucha plata cuando sale. Pero vale cada pesito porque es mi dueto favorite de todos los tiempos”.

Ella se identifica como no binaria y, gracias a su cercanía con Seraphina, esta última ha sido vinculada con las mismas preferencias. Aunque la realidad es que ni Seraphina ni sus padres han revelado algo sobre el tema, por lo que hasta este momento se trata únicamente de especulaciones.

Emme no se identifica con ninguno de los géneros convencionales, por lo que ha demostrado que un estilo más neutral es con el que se siente cómoda y segura de sí misma.