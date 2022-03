El tenso enfrentamiento entre una notera del programa de Fabián Doman y un trapito

Este martes se vivió un insólito momento en la televisión en vivo cuando un trapito interrumpió la salida al aire de la notera Giuliana Salguero, del equipo de Momento D, el ciclo que conduce Fabián Doman por la pantalla de eltrece. El episodio quedó registrado por la cámara que estaba en el lugar para hacer un móvil con Leo Alturria, el exnovio de Lizzy Tagliani, quien quedó envuelto en una polémica.

Mientras la cronista explicaba todo el escándalo del “Lizzygate”, el conductor la interrumpió por un momento para corroborar una información que le había llegado a través de la producción. “Hay un señor que los está molestando y nada tiene que ver con Leo, ¿quién es?”, la indagó Doman curioso por lo que le habían contado por cucaracha. Luego de que la notera confirmara que era verdad, que había alguien merodeando la zona, sostuvo que se trataba de dos personas en estado de ebriedad que los querían apretar. “Sí. Nos están apretando desde que empezamos y nos piden plata para salir al aire”, aseveró la periodista y seguido agregó que el inusual hecho se dio en Palermo, más precisamente en la esquina de Julián Álvarez y Beruti.

Durante el programa se vivió un momento de tensión en vivo Captura de TV

“No me dejaban salir al aire”, alcanzó a decir la cronista que estaba haciendo guardia periodística en ese sitio. “Hay trapitos de notas. Eso no lo escuché nunca”, agregó sorprendido Doman. La periodista, en tanto, contó que le habían pedido 50 pesos para poder quedarse en la esquina para hacer su salida al aire.

Por otra parte, contó que los hombres estaban molestando tanto a la gente que pasaba por el lugar como a los comerciantes. “Le pedí ayuda a un policía que los alejó, pero volvieron a pedir dinero extorsivamente”, agregó.

El trapito le pidió a la periodista que se alejara de la esquina Captura de TV

No obstante, cuando el conductor creyó que la situación había terminado, uno de los trapitos se acercó Salguero para increparla. “Ahí viene. No me saquen del aire”, gritó. Sus compañeros en el piso, en tanto, le recomendaron hacerse a un lado. “Cortala porque la calle no es tuya. Esto es público. Le pido a la policía que por favor venga”, añadió la mujer. El trapito se quedó en el lugar e intentó acercarse a la periodista mientras vociferaba algunas palabras. Después de unos minutos y mientras hilaba algunas frases se cruzó de esquina.

Una notera de eltrece enfrentó a un trapito en vivo

“Giuli, vos mandás si seguimos en vivo o no, lo que vos quieras”, le ofreció el conductor. “Sí, llegamos”, afirmó ella. El momento de tensión terminó convertido en una situación divertida cuando los panelistas y el conductor le pidieron que le agradezca a un hombre que le sirvió de escudo mientras el trapito se le acercaba.

La cronista, según indicaron, estaba esperando a que se acercara Leo Alturria, quien se encuentra envuelto en una polémica tras la separación de Lizzy surgida en enero pasado, después de tres años de relación. En las últimas horas, el rugbier desmintió estar nuevamente en pareja con una joven oriunda de Luján llamada Antonella Leal y por quien se habría separado de la humorista. Si bien confesó que la chispa entre él y la conductora se acabó, reveló que sigue muy cerca de su exnovia para ayudarla a transitar este duelo de la mejor manera posible.