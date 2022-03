Leo Alturria y un mensaje en vivo para Lizy Tagliani: “Me partió el alma escucharte llorar”

Recién aterrizado de Córdoba, Leo Alturria habló de su separación con Lizy Tagliani y desmintió estar nuevamente en pareja con Antonela Leal. Si bien confesó que la chispa entre él y la conductora se acabó, el joven reveló que sigue muy cerca de su ex para ayudarla a transitar este duelo de la mejor manera posible.

Además, Alturria habló de los rumores que lo vinculan con una nueva mujer, una joven llamada Antonela, oriunda de Luján. “La verdad es que me estoy enterando ahora de todo porque estuve en medio de la sierra en Córdoba, comiendo asado con amigos. ¡Qué quilombo que se armó! Yo me fui de acá el miércoles y estaba todo bien. Había dejado las cosas en orden. De hecho, había estado comiendo con Lizy porque sabía que me iba y me invitó a comer”, dijo en un móvil para Socios del espectáculo, por eltrece.

“Tengo que ver qué dijo esta chica Antonela porque me relacionan con ella como si estuviera de novio. Me llama la atención por qué justo ella, porque yo desde que me separe con Lizy volví a mi vida social, a salir con amigas... Amigas que se habían alejado de mí para no ser expuestas”, señaló sorprendido. Respecto a las fotos que están circulando en los medios, aclaró: “No sé de donde salieron esas fotos. Yo invito a comer a mis amigas, salimos al boliche, al cine. Quizá tuvimos algún encuentro en alguna oportunidad, pero eso no significa que nos estemos conociendo ”.

Enseguida, reflexionó sobre la situación y advirtió que no tiene pensado iniciar una relación con Antonela: “Capaz que no me expresé bien en su momento. Yo estoy soltero, no tenemos ningún acercamiento, ninguna cosa a futuro, no tenemos pensado concretar nada ”, indicó serio.

En cuanto a cómo está la relación actual con Tagliani, expresó: “Con Lizy se terminó de la mejor manera. Después si hay rumores que yo me acerco a ella, que ella me escribe a mí, todo eso son cosas que pasan internamente y que solo nosotros sabemos. Yo tampoco soy un forro que se alejó, que cortó y se tomó el palo. Ella está sufriendo, sé que está triste, la escuché llorar en una de las notas y eso me partió el alma, porque tenemos muy buena relación”.

A pesar de seguir muy cerca de su ex, el encargado de edificios dio a entender que no hay posibilidad de reconciliación por el momento. “No la estoy confundiendo. Yo con ella dejé las cosas bien en claro. El tiempo dirá... Yo por ahora estoy soltero y la acompaño en su duelo. Porque si me alejo para no hablarle más la voy a lastimar mucho más, y si me acerco para contenerla tampoco quiero confundirla. Estoy tratando de manejarlo de la mejor manera porque son cosas que duelen. Estuvimos más de dos años juntos y la quiero, la adoro, pero de otra forma ”, reveló.

La relación entre Lizy Tagliani y Leo Alturria duró poco más de dos años Instagram Lizy Tagliani

“Todavía hay sentimientos de su parte, yo siento cosas pero no una chispa como para encender la hoguera. Con ella estamos separados hace un montón de tiempo pero cada uno tiene su tiempo, quizá a mí me costó un poco menos. Uno ya viene pensando, no es que se separa de un día para otro”, agregó dando a entender que fue él quien tomo la decisión.

Por último, el joven cordobés aprovecho la cámara de eltrece para enviarle un mensaje a la conductora. “Lizy, sabés que te adoro. Las veces que nos escribimos hablamos lo más bien . Te pido perdón por esta situación porque me acabo de enterar. Me partió el alma escucharte llorar, te pido disculpas por eso de mi parte. Y si querés estaremos cenando juntos o tomando un trago para contarte de mi familia, vos sabes que entre nosotros las cosas están bárbaras”, concluyó mirando a cámara.

La palabra de Lizy: “Yo lo amo”

Ayer, en la entrega de los premios ACE, Lizy Tagliani volvió a enfrentar a la prensa y habló nuevamente sobre el mal momento que está atravesando a nivel personal. “El corazón está bien. Estoy enamorada de Leo pero nunca sería un obstáculo en su felicidad porque lo amo ”, dijo antes de entrar a la ceremonia, dejando claro que no queire opinar de la supuesta nueva novia de Alturria. “Ningún comentario, no tengo nada para decir. Estoy dolida, triste pero estoy bien. No quiero hablar de él”, agregó.

Sin embargo, esta mañana la conductora se comunicó con Mariana Brey y, tras volver a confesar lo que siente por su exnovio, contó qué decidió hacer de ahora en más. “Yo lo amo y voy a tratar de sanar esta situación y de reconstruir un vínculo. La verdad es que no sé cuál va a ser, no sé si va a ser de pareja, de amiga, de tía travesti con sobrino... Es muy fuerte el cariño, el amor y las cosas lindas que vivimos ”, aseguró..

“Solo nosotros sabemos cómo fuimos el uno con el otro. Te juro que son todas cosas positivas. Estamos bien, hablando siempre, él me contuvo. Si es verdad lo de esta chica está en todo su derecho, porque estábamos separados, pero igual me sorprendió”, remató, mucho más tranquila.

¿Quién es Antonela Leal?

Desde hace unos días, Antonela Leal es señalada como la tercera en discordia en la pareja. Ahora bien, ¿quién es esta morocha que está en el centro de la polémica? “Vive en Luján. Estuve hablando con ella bastante. Ella me cuenta que hace mucho que lo sigue a él en las redes y hace tres meses empezaron a intensificarse los mensajes . Ella viene mucho más seguido a Capital que lo que él va para Luján. Hace dos semanas, Alturria estuvo todo un fin de semana en su casa”, reveló Karina Iavicoli.

Tras sus dichos, la periodista presentó la palabra de Antonela, quién aclaró la situación a través de un audio de WhatsApp. “Yo cuando empecé a hablar con Leo ellos ya estaban separados . Y por lo que me dijo hasta el día de hoy no están juntos. Sí se llevan bien, tienen buena onda. Yo por eso seguí yendo a visitarlo y permanecí en contacto con él”, expresó.

“Si yo me entero que tiene pareja o que anda con Lizy no me voy a meter en el medio. Más allá de que soy amiga de él, no soy así, no acostumbro a hacer eso. Yo pido que termine todo bien, no quiero que Lizy sufra. Yo la súper entiendo, no quiero que la pase mal. Y no quiero perder mi amistad con Leo porque es sana y no jode a nadie”, señaló la misteriosa joven.