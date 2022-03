Lussich contó una explosiva versión sobre los motivos de la separación entre Lizy Tagliani y Leo Alturria

Este jueves, el conductor de Socios del Espectáculo (eltrece), Rodrigo Lussich contó que Lizy Tagliani habría sido engañada por su exnovio, Leo Alturria, con una vecina del edificio del que es encargado. Según el periodista, ella habría entrado a la casa y los habría visto juntos.

“Ay dios mío, siempre todo cerca”, acotó la columnista Luli Fernández. En tanto, su compañera Graciela Alfano dijo que eso “no se hace”. Asimismo, la periodista Karina Iavícoli señaló que hay dos hipótesis en torno a los motivos de la separación de la pareja: “Las dos versiones son que ella la habría engañado a él, y que él la habría engañado a ella. Ella ya desmintió”.

Por su lado, Paula Varela admitió que siempre sospechó de las verdaderas intenciones de Alturria con Tagliani: “Es una excusa que está metiendo él para tener un poquito de cámara, estar en los medios y justificar que se cansó y la dejó”. A su vez, Luli Fernández respaldó la visión de su colega: “El que se pone de novio con un famoso quiere ser más famoso que el famoso. Le levantás el precio”. Por su parte, el animador Adrián Pallares destacó que el ex de Lizy “siempre mantuvo su trabajo” y “fue coherente”.

Luego, Lussich agregó: “Más allá de quién cometió la infidelidad, habría existido un pacto. Cuando ella pone ese posteo y cuenta que van a hacer amigos, producto de algo que pasó, las relaciones se rompen de a dos como se construyen de a dos; ellos acordaron no hablar de determinadas cosas. Él está rompiendo ese pacto. Por eso, él se asusta cuando ve nuestra cámara”. Los periodistas de Socios... intentaron ponerse en contacto con el muchacho. Sin embargo, una persona comunicó que se iba de viaje (de hecho, lo tomaron con una valija en la mano) y que no podría hablar con la prensa. Lo curioso es que, un rato después, el propio Leo compartió imágenes desde un boliche en la ciudad. Al respecto, Varela opinó: “Puso dos mudas y se rajó. Estuvo boqueando mucho”.

La explosiva versión sobre la separación de Lizzy Tagliani

En las últimas horas, Lizy publicó un video en el que explicaba que no se manifestaría más acerca de su ex: “Hola a todos. Quería agradecerles por los mensajitos, los saludos y la buena onda, y también decirles que no voy a hablar más de Leo por respeto a su papá, a su mamá, a sus hermanos y a sus amigos. Nadie se merece escuchar hablar mal de alguien que ellos quieren”. Además, dijo que ama “profundamente” a Alturria y lo definió como el amor de su vida: “Lo elegí para que sea mi familia. Es lo único que tengo. Lo más importante, al menos. No se dio. No pudo seguir, pero yo le di todo, mis emociones; le conté toda mi historia, sabe todos mis alegrías, mis tristezas. Compartí mi vida con él”. Ambos estuvieron juntos durante cuatro años.

En diálogo con el ciclo televisivo de eltrece, Tagliani explicó que hizo ese publicación para ponerle “un punto final” al tema porque le hace “mal”. Consultada sobre posibles nuevas relaciones, la actriz admitió: “Por ahora, sigo enamorada de Leo”.