Luego del escándalo con Will Smith, Adam Sandler publicó un mensaje de apoyo a Chris Rock

Aún continúan las repercusiones sobre el escándalo entre Chris Rock y Will Smith en la última entrega de los Premios Oscar. Tras el percance que surgió por un dicho sobre la esposa de Smith, y que decantó en una agresión contra el comediante, las redes sociales fueron el nicho donde surgieron diversas versiones, si fue o no verídico el asunto y aparecieron los famosos memes, que traen consigo la ocurrencia de los usuarios.

Entre los famosos que se hicieron eco de la noticia se encuentra el actor Adam Sandler, quien trabajó en varias películas con Chris Rock, como Golpe Bajo: el juego final, La peor semana, entre otros títulos.

La aceptación del público con Sandler marca una gran dicotomía: muchas de sus producciones tienden a ser aceptadas por su público o denostadas por el resto. No tienen punto medio. Es por eso que en Twitter se viralizaron imágenes tomando postura a favor de Smith, argumentando que la agresión fue valedera por sus protagónicos en conjunto.

La penosa reacción de Will Smith sobre Chris Rock Foto: captura de pantalla

En su cuenta de Twitter, donde tiene tres millones de seguidores, Sandler mostró una clara postura sobre Chris Rock y abrió aún más la grieta que se estableció sobre la preferencia entre uno y otro. “No puedo esperar esto. ¡Te amo, amigo!”, pronunció en su posteo.

La publicación en su cuenta de Twitter de Adam Sandler

A pesar de que el incidente ocurrió en el medio de la ceremonia, la premiación tomó un camino completamente distinto. En el ambiente se percibió la incomodidad y la audiencia del evento creció en modo exponencial. En las redes, comenzaron a trazarse paralelismos de la penosa reacción del ganador de la estatuilla por la película King Richard.

Uno de los recursos fue comparar la reacción de Smith con la que tuvo el empresario de la carne Alberto Samid frente a Mauro Viale, en un programa que salió al aire en 2002 por la señal América TV.

Adam Sandler se volvió tendencia en las redes por la pelea entre Will Smith y Chris Rock Foto: captura de pantalla

El pedido de disculpas de Smith con el público

En una noche que tomó un rumbo inesperado, Will Smith subió para agradecer el premio a su actuación en el film que narra el vínculo de las hermanas Venus y Serena Williams con su padre. Entre llantos, soltó: “En mi vida me llamaron a amar y proteger a la gente, y ser un sostén para mi gente. Sé que al hacer lo que hacemos, tenés que poder aceptar el abuso, que la gente hable pavadas sobre vos, y que te falten el respeto. Tenés que sonreír y fingir que está todo bien. Denzel (Washington) me dijo ‘Tené cuidado, cuando estás en tu momento más alto es cuando el diablo viene por vos’”.

Y culminó: “Quiero ser un recipiente de amor, quiero agradece a Venus y Serena y toda la familia Williams por confiarme su historia. Quiero ser un embajador de amor. Me quiero disculpar a la Academia y a mis colegas nominados. Este es un momento hermoso, y no estoy llorando por ganar un premio, no es sobre ganar un premio, es echar luz sobre la gente”.