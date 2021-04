El tenso momento que vivió Nicolás Wiñazki durante un móvil: “¡Andate!”

Nicolás Wiñazki atravesó un momento tenso mientras realizaba un móvil para su programa de televisión. Fue cuando un grupo de personas lo increpó en la puerta de un vacunatorio en la localidad de General Pacheco.

El periodista mostraba el sitio de vacunación que se había montado en un lugar perteneciente al sindicato Suteba y la CTA cuando sucedió el incidente, en el que le pidieron de manera poco amable que se retirara del lugar.

El hecho ocurrió cuando el periodista estaba realizando un móvil para su programa de TN. Wiñazki llegó a un lugar ubicado en la calle Mendoza, de la localidad de General Pacheco, partido de Tigre, para mostrar lo que él identificó en la presentación de la nota como “los vacunatorios de (Roberto) Baradel y (Hugo) Yasky”.

Increparon a Nicolás Wiñazki en un móvil.- Fuente: TN

Mientras caminaba hacia el lugar donde la gente se estaba vacunando, el periodista explicaba cuál era la situación: “Estamos llegando a un vacunatorio contra el Covid que maneja el sindicato Suteba de docentes de Baradel y la CTA. Fue denunciado por una vecina porque hay propaganda y falta de protocolos”.

Mientras hablaba, la cámara mostraba los carteles del lugar, con las siglas de los sindicatos mencionados.

Luego de recoger los testimonios de un par de vecinos y de intentar acceder al vacunatorio y ser rechazado en su intento -”no pueden pasar y filmar, es un centro de vacunación”, le dijeron-, el mal momento comenzó a escalar.

“Esto es una vergüenza. Que me vacunen en este lugar es una vergüenza, y que tengamos que dar gracias es vergonzoso”, dijo una vecina al periodista. A su vez, fue cruzada por otro vecino que estaba en la cola para ser inoculado. “¿Qué estás diciendo? Vergüenza tenés que tener vos”, le espetó el hombre, mientras se reía, al parecer, del discurso de la señora.

“Vergüenza es hacer propaganda con la vacuna que pagamos nosotros”, terció otra mujer que estaba presente allí. “Las vacunas que están acá, están acá, no fueron a las privadas”, respondió el mismo vecino.

“Pero no se peleen”, intervino en ese momento Wiñazki. Fue cuando llegó otro hombre y dijo: “Acá lo que molesta es Cristina”. “¿Qué tiene que ver Cristina?”, preguntó el periodista. “Es el eje de tu vida”, le aseguró el mismo vecino. “Para nada. El eje de mi vida es mi abuela, mi mamá, Cristina no tiene nada que ver con la vacuna”, replicó Wiñazki.

“Tienen odio. Son opiniones organizadas”, volvió a intervenir el mismo vecino. “¿Organizadas de qué?”, respondió el comunicador. Desde dentro del vacunatorio, otra señora se dirigió a Wiñazki y le dijo: “Acá venís a buscar mugre, vos. Andate, andate”.

“Yo no me voy a ningún lado”, respondió el periodista y en ese momento hubo un coro de personas que aplaudían y gritaban: “Andate, andate, andate TN andate”. Y más tarde, uno de los vecinos más activos en dirigirse a Wiñazki comenzó a cantar “La marcha peronista”.

“Cantala entera, hasta la última estrofa”, lo desafió el periodista. Pero el vecino no pudo o no quiso hacerlo. Solo se detuvo en la primera parte del cántico partidario. “Seguila, seguila -lo animó el conductor-. ¡No la sabés!”. Y como cierre de la nota, fue el propio Wiñazki el que cantó la segunda parte de la marcha. “Yo sé la estrofa y vos no”, le dijo al vecino, que solo atinó a responder: “¡Aguante Cristina!”.

Lamentablemente, esta no es la primera vez que el periodista vive un momento desagradable sólo por ejercer su trabajo. En diciembre pasado, a Wiñazki y su familia no los dejaron ingresar a un restaurante de Palomar. En ese momento, el dueño del local se paró frente al comunicador y le dijo: “Ya no sos bienvenido y no te vamos a atender más”.

