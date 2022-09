Nicolás Wiñazki se quebró al aire al recordar a Magdalena Ruiz Guiñazú: “Agradezco haberla conocido”

El periodismo está de duelo. El martes 6 de septiembre murió Magdalena Ruiz Guiñazú a los 91 años, una pionera, un ejemplo, tanto a nivel personal como profesional. Tras conocerse la noticia, todos aquellos que la conocieron, que trabajaron con ella o la escucharon por las mañanas se unieron para despedirla con emotivos mensajes: desde dirigentes políticos, hasta periodistas, artistas y sus oyentes. Entre ellos, estuvo Nicolás Wiñazki, quien la recordó con unas emotivas palabras y lágrimas en los ojos.

Movilizado por la gran pérdida, Nicolás Wiñazki dialogó con Jorge Lanata en Lanata sin filtro (Radio Mitre) y recordó con una mezcla de tristeza y nostalgia a la conductora de Magdalena tempranísimo. “Agradecido por haberla conocido, fue una mujer ejemplar, cabal, valiente”, comenzó a decir con la voz entrecorta. “Fue un ejemplo para todos, no solamente para el periodismo, sino como persona y como ciudadana. No solo por lo que hizo en el Nunca Más, sino por cómo se comportó después, cuando algunos hipócritas, que no hicieron las cosas en el momento que había que hacerlas, se animaban a señalarla”, sostuvo.

La escritora y periodista falleció el martes 6 de septiembre a los 91 años FERNANDO MASSOBRIO

En la misma línea, el periodista agregó: “Ella lo tomaba con la paz de haber hecho lo que había que hacer en el momento que había que hacerlo, y no solo en la dictadura, sin después. Fue la primera civil que entró en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y siempre contaba lo fuerte que fue. Todos saben el trabajo que hizo con el Nunca Más... Va a quedar en la memoria de todos. Yo crecí escuchándola”.

Con un nudo en la garganta, el conductor precisó: “Es un símbolo y más para esta época, de tanto periodismo, que no es periodismo, que habla sobre cuestiones de fe sin hablar de los hechos”. Además, la describió como una persona culta que siempre tenía una anécdota para todo. Incluso recordó cuando vivió en Italia, durante la Segunda Guerra Mundial y en el Palacio San Martín, porque su padre era canciller.

Entre medio, Jorge Lanata le preguntó cómo fue su experiencia con ella en los espacios de trabajo. “Muy generosa, me enseño muchísimo. Cuando me tuvo que cag... a pedos lo hizo, pero siempre alegre”, indicó.

La emotiva despedida de Nicolás Wiñazki a Magdalena Ruiz Guiñazú (Video: Radio Mitre)

Asimismo, volvió a recordar lo que hizo no solo como periodista, sino como ciudadana: “Se reía en el momento en el que la amenazaban con bombas en su casa. Fue una adelantada hasta en cuestiones que hoy parecen normales. Por ejemplo, con su marido vivían en casas separadas. Fue una persona inolvidable”.

Por otra parte, contó una anécdota del día que Raúl Alfonsín ganó las elecciones presidenciales de 1983. Ella fue la primera en ubicarlo, estaba en una quinta y le avisó que era el nuevo presidente electo. Lo sacó al aire y cuando se lo agradeció, él le respondió: “El agradecido soy yo. Sin usted, esta primera nota nunca hubiera existido”. Nicolás contó que la periodista no lo recordaba, pero Marta Lamas, su histórica productora, sí.

“Ella hizo lo que tenía que hacer, cuando muy pocos se animaban a hacerlo. Me da tristeza que Hebe de Bonafini la haya impulsado en sus escraches, cuando ella misma, está en los archivos, le había agradecido porque era la única persona que sacaba al aire a las Madres cuando nadie se animaba a hacerlo”, sentenció Nicolás Wiñazki y para cerrar la describió como “una periodista incansable”.