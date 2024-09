Romina Manguel, Luciana Geuna, Nicolás Wiñazki y María Julia Oliván salieron en defensa de las hijas de Jorge Lanata: “Jamás imaginé esto”

Escuchar

Esta semana, el fuerte enfrentamiento familiar entre las hijas de Jorge Lanata y la actual mujer del conductor de PPT, Elba Marcovecchio, escaló hasta tomar estado público. El detonante fue la presentación judicial que Bárbara y Lola Lanata presentaron solicitando tener injerencia en las decisiones médicas que se toman en relación a la recuperación del fundador de Página/12, así también como en lo referido al patrimonio de su padre. En el escrito, de hecho, se acusa a Marcovecchio de hurtar algunas de las pertenencias del departamento de Lanata, y se presentaron una serie de videos a modo de prueba.

Ante este escándalo que sorprendió y estalló en los medios, quienes trabajaron con Lanata y trabaron algún tipo de amistad con él a lo largo de los años, salieron a opinar y a tomar posición al respecto. Romina Manguel, Luciana Geuna, Nicolás Wiñazki y María Julia Olivan fueron algunos de los que hablaron y se mostraron a favor de las hijas del periodista.

“Las chicas tomaron una decisión que está bien”

“Pienso lo poco que le gustaría a Lanata que se vea en la tele el escritorio de su casa con todas sus cosas... Déjenme aclarar algo porque desde ayer se dijeron tantas pelotudeces que hay que aclararlo. Hubo una presentación en la Justicia que hicieron Bárbara y Lola donde piden ‘red de contención’ porque lo que quieren es tener injerencia en las decisiones que se toman vinculadas al estado de salud de su padre”, señaló Romina Manguel en su ciclo de Radio con Vos.

“Por supuesto que lo ideal sería que Andrea (la mamá de Bárbara), Kiwi (la mamá de Lola) y Elba (su actual mujer) se pusieran de acuerdo para ver cómo seguir. No se ponen de acuerdo, las chicas tienen muchas dudas y yo creo que cualquiera haría lo mismo”, opinó mientras desmintió que las chicas hayan pedido la insanía de su padre. “Es mentira. Primero que la figura no existe en la Justicia, y después decir que lo quieren declarar insano porque solo les importa la guita... Realmente es no conocerlas ”, lanzó a favor de las hijas quienes -según su relato- están pendientes de su papá desde ese 14 de junio en el que quedó internado.

Respecto a las exmujeres del conductor, Andrea y Sara, la periodista aclaró que tienen un perfil súper bajo y que, debido a los continuos problemas de salud de Lanata, están “más que aceitadas” para poder participar de las decisiones que se toman. “Creo que ellas conocen mejor la historia clínica de Jorge que el propio Jorge, entonces lo que están pidiendo es ‘déjennos opinar’”, agregó Manguel.

“Hoy me enojó que dijeran ‘las chicas fueron a buscar plata’. El domicilio legal de Lola es en la casa de Lanata. Fue a buscar ropa, ¿por qué no se informan?”, cuestionó molesta, en referencia al video en el que se las puede ver moviendo una mueble. “Uno pediría por el amor profundo que le tenemos a Lanata que se pongan de acuerdo sus cinco mujeres. No pueden y bueno, las chicas tomaron una decisión que me parece que está bien (...). Me parecen muy aguerridas, dignas hijas de su padre y de sus madres ”, se sinceró.

“Me cuesta mucho hablar de esto”

Fue en el pase de TN con Jonatan Viale y Nicolás Wiñazki que Luciana Geuna dio por primera vez su parecer del tema. Tras asegurar que Jorge Lanata está mucho mejor de salud, la conductora de Verdad Consecuencia habló sobre las limitaciones puestas por Elba Marcovecchio a todos los que quieren visitarlo. “Me cuesta mucho a mí hablar de esto por el dolor que me provoca todo. Todos hemos aprendido tanto periodismo de Jorge, y durante estos tres meses internado, hemos aprendido mucho de su capacidad de pelear por vivir . Creo que no hay dimensión de lo que está peleando”, relató mientras Viale la escuchaba atentamente.

Tras definirse como “su hija periodística”, Geuna expresó: “A sus hijas ya le tocaron muchas internaciones y es la primera vez que estamos ante esta discusión pública; obviamente a Lanata no le gustaría saber esto. Y no lo sabe”. Inmediatamente advirtió que con Elba Marcovecchio siempre tuvo el mejor de los tratos: “No tendría nada malo para decir de ella, al contrario”, lanzó. Sin embargo, opinó que durante el último tiempo “pasaron cosas gravísimas”.

Minutos después, Nicolás Wiñazki comenzó a explicar en qué consistía la demanda (que contiene 14 testimonios) y que, según sus dichos, “ demostrarían que Elba no estaría del todo involucrada en cuidar a un hombre con el estado de salud que siempre tiene Lanata ”. “La segunda etapa de la demanda es ‘queremos cuidar a papá', porque hay como un aislamiento de Jorge, ni el médico que le realizó el trasplante puede verlo”, lanzó.

“Yo la leía y se me caían las lágrimas porque es como una crónica de todo lo que pasó Jorge día a día”, interrumpió Geuna aclarando que esta internación no fue igual a las anteriores. “ En el medio, no poder participar ni ser informadas de decisiones básicas que fueron tomadas por encima de ellas. Las chicas se enteraron del traslado de Jorge por televisión. El médico histórico, una eminencia de la Fundación Favaloro donde se atendió siempre, no está pudiendo ni intervenir”, dijo la periodista que trabaja con Lanata desde hace más de 20 años.

“¿Por qué la secretaria desde hace 35 años no lo puede ver?”, lanzó Wiñazki en sentido retórico mientras Geuna le explicaba a Viale que su actual mujer no lo permitía: “Porque Elba no lo autoriza, no sabemos por qué. Andrea Rodríguez en la productora ejecutiva de PPT y de Lanata sin filtro y la mamá de Bárbara y tampoco puede entrar a verlo. Nosotros tampoco podríamos...”, respondió la conductora ante la insistencia del conductor de ¿Qué ves?. “ A mí Elba me parecía una persona adorable pero ahora no entiendo nada lo que está pasando; jamás imaginé esto ”, confesó.

Por su parte, su compañero reveló: “A mí me asombra y me da mucha pena porque yo sé que les debe haber costado mucho a ellas esto (...). A ellas no les importan los bienes, lo más importante y caro acá es la vida de Jorge; la demanda es eso ”. “El día del cumpleaños de Jorge que fue el 11 de septiembre, él sabía que era su cumpleaños, esperaba a las hijas y muchos de nosotros les mandamos audios y videos para que se los muestren y no pudo escuchar nada porque hubo una orden de Elba para que no dejaran entrar a nadie con celulares excepto ella”, relató Geuna muy angustiada.

La revelación de Oliván sobre los videos

María Julia Oliván fue otra de las que salió a bancar a las hijas del conductor. Tras desmentir, al igual que Manguel, que las jóvenes quieran declarar a su padre “insano”, la periodista reveló que en la denuncia también se hace foco sobre qué está pasando en este momento con los bienes de Jorge Lanata. “Se habla de cómo se ha aumentado considerablemente los gastos que realiza la tarjeta de crédito, dando el detalle de que no son alimentos básicos o de primera necesidad ni cosas para Jorge”, relató Olivan en Border Periodismo, mientras enumeraba que esos gastos realizados son en arte, vestimenta y joyería.

“Todo esto mientras Jorge está internado. Los videos que estamos viendo ocurrieron durante la primera semana en que Jorge estuvo intubado”, dijo mirando a cámara. Por último, Olivan habló de lo que para el periodista y conductor significan sus hijas: “Cuando a Jorge Lanata le preguntaron por su futuro dijo: ‘yo no tengo futuro, mi futuro son Lola y Bárbara’”, remató dejando bien en claro de qué lado está.

“Ellas quieren lo mejor para su papá”

Otra de las compañeras de Lanata que decidió expresar su apoyo a las hijas del conductor fue Mavi Bourdieu; coordinadora del aire en PPT. “Bárbara y Lola son mis amigas. Ellas quieren lo mejor para su papá como lo quisieron siempre. Son sus hijas, lo aman y él a ellas. Ellas lo cuidaron siempre a Jorge y lo quieren cuidar ahora”, expresó en una historia de Instagram que inmediatamente fue replicada por Bárbara Lanata.

“PPT y los que trabajamos con Jorge hace años somos familia, lo siento así. Somos la familia de Bárbara, de Lola, de Andrea, de Kiwi y de Jorge. A Jorge lo queremos y lo cuidamos siempre entre todos. Sus hijas quieren cuidarlo a él. Las quiero, lo quiero y lo extraño”, concluyó tomando partido.

