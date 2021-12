El duro reproche de Juariu a Joaquín Levinton en pleno desafío de MasterChef Celebrity

Nuevamente, la noche de MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo cargada de sorpresas, entre ellas, el reto del día: un desafío ártico que implicó recibir los ingredientes congelados dentro de grandes bloque de hielo. No obstante, el frío que se sintió durante el programa desapareció por un momento cuando Victoria ‘Juariu’ Braier se cruzó con Joaquín Levinton. La especialista en seguir a los famosos en las redes sociales le pidió ayuda a su compañero y él, lejos de tenderle una mano, se la negó. “Vos estás acá gracias a mí”, le dijo ella tajante.

La consigna del día los hizo preparar un plato con elementos marinos y utilizando solo los ingredientes viables, ya que algunos de ellos no soportaron las bajas temperaturas y hubo que descartarlos.

Una de las participantes que no tuvo un buen desempeño durante la noche fue Juariu, quien incluso no supo cómo pelar unos langostinos: “Che, ¿las patas se sacan o qué?”, le preguntó a Levinton y él, sin siquiera mirarla, le respondió: “Lo lamento, pero yo no te puedo ayudar en eso”.

Juairu le pidió ayuda a Joaquín Levinton, pero él se rehusó a darle una mano (Crédito: Captura de video Telefe)

Es probable que Joaquín no notara que la joven realmente necesitaba un par de manos más y una buena orientación para dar con la correcta manera de limpiar el animal marino. De hecho, detrás de cámara, aclaró que su intención fue no interferir en el plato de su compañera.

Sin embargo, Juariu no se tomó para nada bien la respuesta del intérprete de “Loco un poco” y se dirigió a él de un modo poco amable. “Bueno, bueno, calmate, ¿eh”, dijo desde su mesa de trabajo mirándolo. Acto seguido, lanzó un palito que no pasó desapercibido: “Estás acá gracias a mí, porque ayer perdiste, Levinton”.

El cruce de Joaquín Levinton y Juariu en MasterChef Celebrity

Ante eso, el líder de Turf reconoció que durante el desafío del martes hubo mucha tensión y que su desempeño no fue el mejor, por eso quería concentrarse en el reto del miércoles. “En un certamen de gran nivel de competitividad”, manifestó y de esta manera dejó en claro que si ayudaba por unos segundos a su compañera, él podía verse perjudicado.

Joaquín Levinton se enfocó en trabajar en su plato y no atendió el llamado de ayuda que le hizo Juariu (Crédito: Captura de video Telefe)

No obstante, ese no fue el único altercado de la noche entre los dos participantes. En un momento dado, Santiago Del Moro le preguntó a Juariu si sabía acerca de un posible romance entre Levinton y Charlotte Caniggia y ella no dudó ni un momento en enumerarle al presentador las razones por las cuales consideraba que sí existe algo más que amistad entre ambos.

De esa manera, el tema causó nuevamente tal revuelo que cuando Joaquín y Charlotte pasaron al frente a defender sus platos ante el jurado se les preguntó si había una relación sentimental entre ellos, algo que por ahora los dos niegan.