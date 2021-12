Momento tenso: Germán Martitegui se fastidió por un comentario de Donato De Santis y no lo pudo disimular

El humor es un componente infaltable en todo programa de televisión, aún en una competencia de cocina de alto nivel como lo es MasterChef Celebrity (Telefe). Conforme pasan las jornadas, las preparaciones intensifican su dificultad y los jurados su rigurosidad. No obstante, queda lugar para un chiste o un comentario... aunque no todos los chef estén preparados para una competencia humorística. Así fue como Germán Martitegui y Donato De Santis compartieron sonrisas y caras largas cuando Luisa Albinoni quiso hacer stand up en medio del desafío de este martes.

Una vez dada a conocer la consigna, los participantes pusieron manos a la obra. Mientras, los jurados se dividían en las estaciones de trabajo y pasaban por cada una de ellas para ver en qué andaban los cocineros, cómo estaban preparando la comida y qué consejos necesitaban para hacer su mejor preparación.

Luisa Albinoni, participante de MasterChef Celebrity (Foto: Instagram/@albinoinluisa)

Cuando Martitegui y De Santis llegaron a la mesada de Luisa Albinoni, ella los sorprendió al explicarles qué estaba haciendo: “Aquí estoy, midiendo la harina para hacer la masa. Voy a hacer agnolottis de ricota”. El italiano le dio un consejo para la preparación y su colega, para la salsa. Tips entregados, se disponían a ir a ver a otro concursante. Sin embargo, algo pasó.

El fastidio de Germán Martitegui por el diálogo entre Donato De Santis y Luisa Albinoni

“¡Donato!”, interrumpió Luisa antes de que se retiren, llamando la atención del chef. Acto seguido, la actriz le contó un chiste: “¿Sabés lo que le dijo el tomate a la cebolla? ¡Salí que me emocionás! Es malo, pero suma”, dijo ella entre risas. Una sonrisa pícara de De Santis validó la interrupción de la humorista y un choque de puños cerró el momento. O al menos eso parecía.

Reflexionando y repitiendo el remate, el chef siguió caminando. A mitad del recorrido, decidió volver sobre sus pasos para “replicarle” a la concursante con otro chiste. “El otro... ¿Sabés lo que le contesta el tomate a la cebolla? ¡Tomatela!”, aportó el tano. Mientras que él y Luisa se reían, la cara de Martitegui se debatía entre el fastidio y el mal humor. La situación no le hizo nada de gracia y, mientras que la cámara se quedaba con Donato y Luisa, Germán miró hacia la otra que lo tomaba de frente.

Germán Martitegui se indignó al escuchar un chiste de Donato De Santis y Luisa Albinoni (Foto: Captura de video) captura de video

Serio, sin sonrisa y esperando a que el momento termine para seguir viendo a los demás, no se guardó su malestar y sentenció: “Uh, ahora empezamos con una competencia de chistes”.

Más allá de la broma y las buenas devoluciones que tuvieron en la jornada, el plato de Luisa no superó las expectativas del jurado y se llevó el delantal gris, por lo que deberá participar el próximo jueves para evitar la eliminación del domingo. Por otro lado, Mica Viciconte, Paulo Kablan y Mery Del Cerro también tuvieron el mismo destino.