El thriller psicológico subido de tono de Stanley Kubrick con Tom Cruise que volvió a posicionarse entre lo más visto de Netflix

Ojos bien cerrados, el largometraje final de Stanley Kubrick, recupera vigencia en el ecosistema del streaming. Esta pieza de 1999 combina erotismo, celos y misterio en una narrativa sobre las sombras de una relación conyugal. La trama sigue al doctor Bill Harford, interpretado por Tom Cruise, quien tras escuchar las confesiones de su esposa, personificada por Nicole Kidman, se sumerge en una travesía nocturna cargada de tentaciones y encuentros enigmáticos. La atmósfera del filme destaca por su ritmo pausado y su capacidad para cuestionar la intimidad desde una lente de suspenso psicológico.

Ojos bien cerrados fue furor con el romance entre Tom Cruise y Nicole Kidman

La relevancia de la película persiste a 27 años de su estreno, motivo por el que es furor en el catálogo local de Netflix Argentina. De igual manera, los usuarios también pueden acceder al contenido mediante plataformas como HBO Max o realizar compras digitales en Prime Video y Apple TV. Esta obra marcó el cierre de la trayectoria de Kubrick, director responsable de clásicos como El resplandor o La naranja mecánica. Su enfoque sobre las apariencias sociales y las contradicciones humanas mantiene al espectador ante interrogantes complejas sobre la lealtad y el deseo oculto.

El interés por esta película también responde a los mitos en torno a su montaje: durante décadas, circuló la teoría sobre 20 minutos eliminados tras el deceso del realizador. Vivian Kubrick, hija del cineasta, desmintió estas versiones desde su cuenta de X. “Nunca escuché hablar de 20 minutos perdidos en aquel momento; nunca vi ni me mostraron posteriormente ninguna evidencia de que existiera una sección así”, afirmó.

Los rumores afirman que Stanley Kubrick quiso exponer a las elites con su película Warner Bros.

La hija del director explicó que el material original de los descartes sufrió incineración para evitar ediciones ajenas a la voluntad del autor. Asimismo, recordó el riguroso proceso creativo de su padre, quien priorizaba la coherencia del relato final sobre cualquier escena filmada. Vivian Kubrick aclaró que, en 1999, la tecnología de edición no permitía el archivo digital masivo que hoy resulta habitual.

La única modificación técnica reconocida refiere al uso de efectos generados por computadora en una secuencia específica para ajustar la clasificación de edad. En definitiva, la vigencia del filme radica en su construcción estética y su capacidad para incomodar al público frente a los secretos de una pareja. El legado de esta producción trasciende su contenido erótico al consolidarse como un estudio sobre la distancia entre las fantasías y las decisiones personales.