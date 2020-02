El tierno saludo de Julia Roberts a Brad Pitt, los mejores amigos de Hollywood

El dúo se conoció hace dos décadas filmando dos películas, una de ellas La Mexicana Crédito: Dreamworks

Son una de las parejas de amigos más conocidas de Hollywood. Brad Pitt y Julia Roberts se conocieron alrededor del año 2000 cuando filmaron juntos dos películas en el mismo período que fueron estrenadas en 2001 : La mexicana y La gran estafa. Junto con George Clooney se convirtieron en un clan. Juntos hicieron en 2007 la segunda parte de La gran estafa y desde ese momento se los vincula como grandes amigos.

La de este domingo era la séptima nominación que recibía Brad Pitt, tres de las que habían sido como actor y que en ninguna de ellas se llevó la estatuilla: Doce monos (1995), El curioso caso de Benjamin Button (2008) y Moneyball (2011). Julia Roberts ya tenía una ganada en 2001 por la película Erin Brokovich. Y George también había sido reconocido como actor en 2005 por su papel de reparto en Syriana. Sólo quedaba Brad a la espera.

La emoción fue la primera de la gala. Después de haber ganado en los Globo de Oro, en el Bafta y en el SAG, Brad era el favorito. Nominado junto a Joe Pesci, Tom Hanks, Anthony Hopkins y Al Pacino, el intérprete de Érase una vez en Hollywood, al fin, se hizo con el premio a mejor actor secundario.

Las felicitaciones no se hicieron esperar. Imaginamos que la actriz lo felicitó por teléfono pero igual quiso hacer un tierno posteo en instagram para su entrañable amigo con una foto de Brad durante la fiesta con el premio en la mano al que acompañó con un simple "At last" -Al fin- y unos emojis de corazón.