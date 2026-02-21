LA NACION

Argentina, no lo entenderías: especial “Mirtha cumple 99 años”

La diva de los almuerzos está de festejo y, en este clásico resumen semanal, apelamos a sus mejores momentos para acompañar todo lo que dejó el país en estos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Argentina, no lo entenderías
Argentina, no lo entenderías

La Chiqui celebra 99 años y, como no podía ser de otra forma, este Argentina, no lo entenderías, está dedicado a ella.

Argentina, no lo entenderías, especial La Chiqui Legrand
Argentina, no lo entenderías, especial La Chiqui Legrand

La reforma laboral se votó en medio del escándalo y la Izquierda sigue de campamento. Además, todo coincidió con el paro de la CGT.

Mientras tanto, robaron una pizzería y... se llevaron hasta la grande de muzzarella. Y en paralelo, la policía detuvo a un delincuente que tenía múltiples causas y estaba escondido en un freezer. Lo bautizaron “Ice-Man”.

En otra parte del país, el carnaval sigue y la diputada Virginia Gallardo se animó a la comparsa a puro ritmo y batucada.

Ay, ay, ay...

Argentina, no lo entenderías sale todos los domingos en las redes de LA NACION. Conducción: Joaquín Garau - Realización: Matías Aimar.

Seguinos para estar informado y al tanto de todos los contenidos:

En Instagram: @LANACION.

En Twitter: @LANACION.

LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. Tiene 28 años, es hijo de un famoso cantante y ahora viene a la Argentina a mostrar su talento
    1

    Matteo Bocelli: cómo prepara su debut en la Argentina, por qué canta en español y el consejo de su padre famoso

  2. La serie alemana de espías que está en Netflix y destronó a The Bridgerton
    2

    El thriller alemán de seis episodios que está en Netflix y se convirtió en un fenómeno global

  3. Cuándo es la final de MasterChef Celebrity
    3

    Cuándo es la final de MasterChef Celebrity

  4. A los 85 años, murió el cantante lírico José van Dam
    4

    Adiós al maestro de música: a los 85 años, murió José van Dam