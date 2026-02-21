Argentina, no lo entenderías: especial “Mirtha cumple 99 años”

La Chiqui celebra 99 años y, como no podía ser de otra forma, este Argentina, no lo entenderías, está dedicado a ella.

Argentina, no lo entenderías, especial La Chiqui Legrand

La reforma laboral se votó en medio del escándalo y la Izquierda sigue de campamento. Además, todo coincidió con el paro de la CGT.

Mientras tanto, robaron una pizzería y... se llevaron hasta la grande de muzzarella. Y en paralelo, la policía detuvo a un delincuente que tenía múltiples causas y estaba escondido en un freezer. Lo bautizaron “Ice-Man”.

En otra parte del país, el carnaval sigue y la diputada Virginia Gallardo se animó a la comparsa a puro ritmo y batucada.

Ay, ay, ay...

Argentina, no lo entenderías sale todos los domingos en las redes de LA NACION. Conducción: Joaquín Garau - Realización: Matías Aimar.

