Argentina, no lo entenderías: especial “Mirtha cumple 99 años”
La diva de los almuerzos está de festejo y, en este clásico resumen semanal, apelamos a sus mejores momentos para acompañar todo lo que dejó el país en estos días
La Chiqui celebra 99 años y, como no podía ser de otra forma, este Argentina, no lo entenderías, está dedicado a ella.
La reforma laboral se votó en medio del escándalo y la Izquierda sigue de campamento. Además, todo coincidió con el paro de la CGT.
Mientras tanto, robaron una pizzería y... se llevaron hasta la grande de muzzarella. Y en paralelo, la policía detuvo a un delincuente que tenía múltiples causas y estaba escondido en un freezer. Lo bautizaron “Ice-Man”.
En otra parte del país, el carnaval sigue y la diputada Virginia Gallardo se animó a la comparsa a puro ritmo y batucada.
Ay, ay, ay...
Argentina, no lo entenderías sale todos los domingos en las redes de LA NACION. Conducción: Joaquín Garau - Realización: Matías Aimar.
