Evangelina Anderson en modo fan: disfrutó del show de Ricky Montaner, reveló su tema favorito y mostró quién la acompañó

El sábado Ricardo Montaner dio un show en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires ante miles de espectadores y fans que desde hace décadas lo siguen. Entre la multitud, Evangelina Anderson se hizo presente y mediante su cuenta de Instagram subió diferentes videos y fotos a las historias como una admiradora más. A lo largo de la noche destacó los momentos más románticos, emotivos y hasta reveló quién la acompañó a la velada especial.

Anderson se olvidó de la fama que tiene y, por un momento, se amalgamó con el resto del público que gritaba y cantaba las canciones de Montaner. Desde sus clásicos hasta los nuevos temas que el artista preparó arriba del escenario. En cada uno de ellos, la modelo y participante de MasterChef Celebrity (Telefe) hizo foco en las escenas que más la enamoraron y hasta se “promocionó” como una seguidora de toda la vida. Además, aprovechó el contexto para recordar uno de sus episodios en el programa Bailando por un sueño (eltrece) que se vincula con el artista argentino.

Ricardo Montaner canta con su hija Evaluna y Camilo

En la primera historia subida, Anderson mostró una de las sorpresas de la jornada, cuando aparecieron en el escenario Evaluna (hija menor de Ricardo) y Camilo. La pareja acompañó a Montaner en un tema especial y con un profundo toque religioso que también la modelo destacó. “Lo más grande que uno tiene es la familia y la fe en Jesús”, escribió.

Cuando Montaner entonó “Tan enamorados”, Anderson lo grabó fijamente mientras él caminaba de una esquina a la otra del escenario. “Lo amo demasiado”, reconoció y añadió un emoticono de manos abiertas en sinónimo de felicidad.

El recuerdo de Evangelina Anderson sobre aquella vez que bailó un tema de Montaner

Acto seguido, posteó un video de un baile que protagonizó junto a su compañero Facundo Mazzei en su paso por el programa que condujo Marcelo Tinelli en eltrece. “¿Te acordás, Facu? Y Basti (Bastian, su hijo mayor) era un bebé”. “Lo bailé y escuché toda mi vida. Y hoy tuve la suerte de poder disfrutarlo en vivo”, resaltó y agregó un emoticono de corazón.

Evangelina Anderson fue acompañada al recital de Ricardo Montaner por su papá (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

Luego, Anderson sumó otros fragmentos de la noche con los éxitos más conocidos de Montaner. Se mantuvo en modo fan durante todo el recital y no despegó su mirada del cantante, a quien tenía a escasos metros de distancia.

Evangelina Anderson fue acompañada por su mamá

Pero la emoción de la modelo fue más grande todavía cuando reveló quiénes la acompañaron: sus padres. En una foto se dejó entrever con su papá a poco de empezar el show y minutos después se grabó con su mamá cantando uno de los hits de Montaner. “Gracias, Dios, por esto”, señaló la participante de MasterChef en mayúsculas y dejó en claro no solo que está soltera, sino que su familia siempre fue el pilar que la sostuvo y hoy en día la sostiene, en particular tras la separación en agosto del 2025 de Martín Demichelis, con quien tuvo tres hijos.

La reflexión de Anderson durante el recital de Ricardo Montaner

Antes de concluir con el recuerdo que posteó en Instagram de aquella noche única, Anderson escribió con humor: “Mi foniatra me va a matar con lo que estoy cantando recién operada de las cuerdas”. Y a continuación destacó un verso de una de las canciones de Montaner: “Decir que te amo hasta la Luna, eso no bastará, a menos que haya otra Luna en la eternidad”, mi canción favorita, “El poder del amor”.