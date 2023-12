escuchar

La Universidad de Harvard destacó un ranking de películas que, según su criterio, motivan a los alumnos que acceden a los estudios de cine de esta institución a expandir su mente. La entidad señaló el listado no se basó en los films más influyentes del ámbito ni en los clásicos, sino en aquellos que te harán pensar en su visionado. Además, incluyó la producción considerada como “la mejor de todos los tiempos”. Acá te detallamos 5 de las casi 300 mencionadas por Harvard.

Desde las comedias románticas hasta el suspenso más terrorífico, la historia del cine profundizó en todos los géneros en su gran variedad. En 1895, se reprodujo la primera película, que duró tan solo 46 segundos, pero que sembró un antes y un después en la industria. Se trató de La salida de los obreros de la fábrica Lumière, de la mano de Auguste Marie y Louis Jean Lumière, que fue exhibida en la Sociedad Francesa de Fomento de la Industria Nacional.

(Imagen ilustrativa). La primera película duró 46 segundos Unsplash

Acá te compartimos el listado de cinco de las películas que la Universidad de Harvard recomendó para expandir tu mente y sembrar la reflexión en los espectadores.

1. Vértigo

El icónico Alfred Hitchcock dirigió esta película en 1958 y, en 2012, fue elegida como “la mejor película de todos los tiempos” por la revista Sight and Sound en el Festival de Cine Británico. El film se basó en la investigación de Scottie Fergusson, un detective de policía de San Francisco que padece vértigo y decide retirarse tras un traumático suceso.

2. Todos los hombres del presidente

All the president’s men se estrenó en 1976 y, de la mano de Robert Redford y Dustin Hoffman, se consagró ganadora de cuatro premios Oscar. El film relató el caso Watergate, con dos periodistas del Washington Post que se sumergen en su investigación.

Todos los hombres del presidente fue estrenada en 1976 IMDb

3. El laberinto del fauno

Ofelia se muda con su mamá a la vivienda de un capitán en la década de 1940, en España, pero la fantasía llega a ella a través de un reino mágico, que representará los hilos de la realidad. La película dirigida por Guillermo del Toro en 2006 y protagonizada por Maribel Verdú recibió tres premios Oscar.

4. The white ribbon

Esta película alemana de 2009 fue dirigida por Michael Haneke y plasmó la historia de un pequeño pueblo que no deja de sufrir accidentes y terribles muertes durante la Primera Guerra Mundial.

5. El globo rojo

El globo rojo (Le ballon rouge, por su título original) es una película francesa de tan solo 36 minutos de duración que se estrenó en 1956 y que conmovió a los espectadores por la ternura de su historia. Un chico solitario se encuentra un globo rojo en las calles de París y, desde entonces, no se volverán a separar.

La tierna historia del chico con el globo rojo IMDb

Otras películas mencionadas en el listado de la Universidad de Harvard para expandir tu mente son Raging Bull, Taxi Driver, Hable con ella, Blue Velvet, Sex, lies and videotapes, The rules of the game, el clásico Ciudadano Kane, Bicycle Thief o Salt of the Earth; entre otras.