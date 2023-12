escuchar

Tras su salida de Gran Hermano 2015 (América TV), Romina Malaspina incursionó en distintos rubros. Desde su participación en el show de la televisión chilena Doble Tentación, hasta su aparición en Supervivientes, versión española en el que un grupo de famosos tienen que convivir en una isla. Como si todo esto fuera poco, debutó como conductora de uno de los noticieros de Canal 26, se especializó en el mundo de las criptomonedas y se desempaña como DJ y cantante.

En las últimas horas, la marplatense demostró que puede ir por más y decidió practicar un deporte extremo. La influencer se tiró en el agua helada de la Antártida y compartió el momento en su cuenta de Instagram, donde tiene 2.5 millones de seguidores.

La influencer decidió sumar una nueva experiencia extrema en su vida y la compartió con sus millones de seguidores en Instagram (Foto: Instagram/@romimalaspina)

“¿Qué creen que pasó? Véanlo hasta el final”, escribió en la descripción del video en el que quiso mantener el suspenso. En el mismo, se vio cómo se preparaba para luego zambullirse y volver rápidamente al barco debido a la helada temperatura del agua.

Además de los casi 100.000 likes que obtuvo, recibió cientos de comentarios en los que sus admiradores la felicitaban por su valentía. “Muy buena la experiencia de realizar ese viaje y genial que lo compartas con la gente. Muchas gracias”; “Tan bien que hace una inmersión bien fría. Para los que no saben esa inmersión sirve para regenerar células”; “Nooooo!! Yo no sé si me hubiese animado”, la elogiaron.

El día que Romina Malaspina reveló que Sofía Clerici la intentó conquistar

A principios de octubre, y en medio del escándalo del “Yategate”, Malaspina reveló que la modelo Sofía Clerici la intentó conquistar.

Todo ocurrió cuando la exparticipante de Gran Hermano debutó en el Bailando 2023 (América TV) con el bailarín Rodrigo Jara y con motivo de su participación en el programa conducido por Marcelo Tinelli, la marplatense asistió a Estamos okey y reveló una peculiar anécdota junto a Pampito y Guido Zaffora.

Romina Malaspina mostró los chats con Sofía Clerici Instagram: romimalaspina / sofiaclericilingerieok

En medio de la valoración del jurado del certamen, le consultaron a la artista si tuvo algún tipo de vínculo con Martín Insaurralde. “Realmente, no sé por qué hicieron esa confusión o esa información que no estaba chequeada”, señaló. “Yo no lo conozco ni tengo nada que ver con él. No lo conozco ni en persona y, es más, cuando a mí me lo menciona Ángel [De Brito], no me acordaba ni de la cara. La verdad, no sé de dónde salió el rumor. Solo una vez me dijeron que estaba viendo un vivo mío, pero yo ahí no tengo nada que ver. Ni crucé ningún mensaje con él”, aseguró.

Sin embargo, la modeló mencionó que sí conoció a Sofía Clerici. “La vi una vez en Gardiner [el restaurante porteño]. Tuve una situación particular ahí”, destacó y siguió: “Ella me pareció muy buena onda, un amor, pero quería que nos vayamos juntas”. En ese momento, los panelistas se mostraron asombrados y le consultaron: “¿Te quiso levantar?”. “Sí”, respondió.