El Topo arremetió contra Bake Off y dio un consejo a la hora de cocinar churros

En la última edición de Bake Off del jueves, la prueba creativa que tuvieron que afrontar los participantes les generó unas cuantas complicaciones, hasta el punto que se incendió una de las cocinas. “Lo que deberán realizar está dentro de la familia de las facturas, los venden rellenos, a mí me gustan bañados. Me acuerdo y me dan ganas de comerlos”, adelantó Wanda Nara, que conduce el programa, y entonces Vero Lozano adivinó que se trataba de churros.

“Deberán presentar media docena de churros, seis churros decorados de la manera que quieran, pero sí o sí deberán tener una decoración horneada”, explicó Wanda a los famosos que participan del show que sale por Telefe. Mientras se emitía Bake Off, desde la famosa churrería El Topo criticaron la forma en que habían planteado la prueba en el programa.

Antes de que arrancaran con la cocción, los jurados hicieron un aviso. “Dado que el churro es de doble cocción, tengan cuidado porque primero lo van a cocinar a la cacerola, lo van a secar bien, y luego lo van a tener que trabajar a la lira en el batidor, para que no tenga tanto aire. Si no, al momento de freír revienta”, aseguró Christophe Krywonis, uno de los jurados. Maru Botana, su colega, también les dio su tip: “Ojo con el aceite, pongan bastante cantidad, porque si ponen poco aceite el churro se absorbe todo eso y queda pesado. Fíjense la temperatura del aceite, que es muy importante”.

Entonces, comenzó la competencia. Tenían una hora. Para darles la forma, utilizaron una churrera de mano, pero los problemas empezaron a aparecer cuando tiraron los churros para cocinarse en la olla.

Cande Molfese fue una de las afectadas. Cuando ya había tirado dejado churros en la cacerola, uno saltó y, al acercarse el jurado, se produjo otra explosión de aceite al punto que Maru Botana se cayó al piso por el susto.

Lo peor le pasó a Eliana Guercio. Mientras calentaba la masa, que ya estaba en la olla llena de aceite, los churros comenzaron a explotar y el aceite caliente se cayó encima de las otras hornallas. Pero eso no fue todo. De un momento a otro, se le prendió fuego la cocina, mientras la modelo gritaba e intentaba apagarlo con una minipimer.

Fue tras eso que llegó el mensaje de indignación desde la cuenta oficial de Churrerías El Topo. “En Bake Off Famosos están haciendo lo que no hay que hacer”, advirtieron desde el tradicional local. “Churros sin la receta ni la maquinaria necesaria” , indicaron.

“Siempre decimos que es un peligro y que se pueden quemar ”, marcaron. Esto pasa generalmente cuando la masa tiene aire en el interior, que se queda ahí porque no se trabajó de la manera correcta con las manos. Entonces, en el momento en que ese aire entra en contacto ese aire con el aceite bien caliente se revientan.

“Si tenés ganas de comer churros, cómprale al churrero amigo, sea quien sea. O si no, hacé torta frita, que no explota” , recomendaron desde la churrería.

En #BakeOffFamosos están haciendo lo que no hay que hacer. Churros sin la receta ni la maquinaria necesaria. Siempre decimos que es un peligro y que se pueden quemar. Si tenés ganas de comer churros, cómprale al churrero amigo, sea quien sea. O sino, hace torta frita que no… pic.twitter.com/hlSg7QyVQb — soɹɹnɥɔ El Topo (@churreriaeltopo) November 8, 2024

Asimismo, insistieron: “Los churros explotan por varias razones, pero principalmente si quedan burbujas de aire en la masa. Estas burbujas se eliminan con la churrera. Sin churrera, no hagas churros en casa”.

Los churros explotan por varias razones, pero principalmente si quedan burbujas de aire en la masa. Estás burbujas se eliminan con la churrera. Sin churrera, no hagas churros en casa. pic.twitter.com/950A3Jx4Tv — soɹɹnɥɔ El Topo (@churreriaeltopo) November 8, 2024

LA NACION