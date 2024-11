Valentina Cervantes contó por qué volvió a la Argentina y reveló si todavía está enamorada de Enzo Fernández

La separación de Valentina Cervantes y Enzo Fernández causó conmoción en el mundo del deporte, sobre todo porque se trataba de una de las parejas más consolidadas de la selección argentina. Con dos hijos, Olivia, de cuatro años, y Benjamín, de uno, los jóvenes decidieron tomar caminos separados; y así fue que ella optó por Buenos Aires, ciudad en la que ya dio una entrevista contando los motivos de su regreso.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes confirmaron su separación y la influencer regresó a Buenos Aires con sus hijos (Foto: Instagram @valucervantes)

En medio de un evento durante la noche de este jueves, la modelo hizo un móvil para LAM (América TV) y habló de todo. “¿Viste lo que es la vida? Hace una semana estaba allá, ahora estoy acá”, le dijo a Ángel de Brito, refiriéndose a su vida en Londres, donde residía con su familia.

Al escucharla y verla con un buen semblante, las panelistas quisieron saber cómo estaba atravesando este difícil momento. “Yo estoy muy bien. Nosotros estuvimos seis años juntos, pero la verdad es que estoy muy bien”, expresó.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes empezaron su relación en 2018; estuvieron en pareja seis años y tuvieron dos hijos (Foto: Instagram @valucervantes)

En ese sentido, mencionó cuáles fueron los motivos por los que decidieron separarse. “Cosas de la pareja, pero la verdad es que no pasó nada puntual. Enzo hoy decidió estar solo, tomar distancia. Pero yo sé la persona que es, cómo es como papá, cómo es con mis hijos. Entonces eso es lo que me deja tranquila. La verdad que no tuvimos crisis ni nada. Hay muchas cosas que se dijeron que son mentira, pero no tuvimos ninguna crisis”, dijo y aclaró: “Se dijo que había terceros o infidelidades; y eso, la verdad, que no hubo. O por lo menos yo no me enteré”.

Valentina Cervantes sobre su separación de Enzo Fernández (Foto: captura TV)

Asimismo, contó cómo es la relación actual que tiene con el centrocampista del Chelsea F. C. de la Premier League, a quien conoció en 2018, cuando ella tenía 17 años y él 16. “Cuando me lo dijo hablamos, tuvimos una charla. Nos quedaron un montón de cosas pendientes por charlar, que calculo que las hablaremos ahora cuando él venga a jugar acá con la selección. Pero me dijo así y yo le dije que estaba bien, que respetaba su decisión. Que esto traería un montón de consecuencias en lo que sería los nenes, que no los iba a ver por bastante tiempo. Pero vamos a tratar de hacer lo posible para que yo pueda viajar allá y que él comparta con sus hijos”, indicó.

Sobre la decisión de tomar caminos separados, Valentina optó por Buenos Aires, donde vive gran parte de su familia. “Yo vine a la Argentina porque acá está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con mi familia, los nenes también. Ellos allá no tienen primos, yo no tengo una amiga. No puedo ir a tomarme un mate a la casa de mi abuela. Y ya no lo hice por tres años, entonces quería volver a hacerlo”, comentó.

Si bien armó las valijas y está a miles de kilómetros de distancia de Enzo Fernández, mencionó que hasta el momento no tienen en claro si esta separación es para siempre: “No sé si la separación es definitiva, porque capaz en diez años me ven de nuevo con Enzo. Es la realidad y no lo voy a saber ahora“. “¿Vos seguís enamorada de él?”, le preguntó Ángel. “Sí, yo lo quiero. No sé, tendría que plantearme un montón de cosas. Pero yo no tengo rencor con él ni nada, porque creo que este distanciamiento de hoy nos hace bien a los dos”, completó.