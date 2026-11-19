La elección de Robert Pattinson como el próximo James Bond fue celebrada por una de las estrellas que dejó su huella en la historia del célebre agente 007, Pierce Brosnan. El actor irlandés dio la bienvenida a su sucesor y dedicó un afectuoso mensaje al nuevo protagonista de la franquicia.

Tras la confirmación oficial de Amazon MGM, el intérprete que encarnó al agente secreto en cuatro películas y quien compartió proyectos con Pattinson años atrás utilizó las redes sociales para felicitar a su colega.

“Querido Robert, bienvenido al mundo Bond. Vas a estar magnífico”, escribió la estrella en una publicación de Instagram en la que también repasa el vínculo profesional que los une desde hace más de una década. “Guardo muy buenos recuerdos de nuestro tiempo juntos en Remember Me. Ha sido un placer verte crear una trayectoria tan notable y verte crecer profesionalmente. Disfrutá del recorrido. Con cariño, Pierce”, resaltó.

En el posteo, el actor de 73 años suma una fotografía en blanco y negro de Pattinson, de 40, vestido como James Bond, con esmoquin y empuñando una pistola, difundida tras el anuncio oficial.

Brosnan conoce de cerca el desafío de ponerse en la piel del agente 007, ya que asumió el papel de James Bond durante siete años y protagonizó cuatro entregas de la saga: GoldenEye (1995), El mañana nunca muere (1997), El mundo no basta (1999) y Muere otro día (2002).

La publicación del actor irlandés despertó una ola de comentarios entre sus seguidores, muchos de los cuales aprovecharon la ocasión para reafirmar el cariño que sienten por su interpretación del agente secreto. “Usted fue el único galán Bond”, escribió un usuario y otro insistió: “James Bond: solo dos personas, Sean Connery y Pierce Brosnan”. También hubo quienes imaginaron un posible regreso del artista a la franquicia: “¡Necesitamos que Pierce haga un cameo como exagente 00!”, propuso un seguidor.

Otros comentarios destacaron la generosidad con la que el intérprete recibió a su sucesor. “Este es solo un ejemplo de por qué Pierce Brosnan siempre será mi Bond y actor favorito, sin mencionar uno de mis humanos favoritos”, expresó otro admirador. “Pura clase, como se esperaba”, resumió otro usuario.

Pierce Brosnan encarnó a James Bond entre los años 1995 y 2002

Con su felicitación a Pattinson, Brosnan se suma a otras figuras de Hollywood que celebraron la incorporación del actor de Batman a la franquicia, entre ellas Elizabeth Debicki, su compañera en Tenet, y Rami Malek, quien interpretó al villano Safin en Sin tiempo para morir.

La reacción de Brosnan sorprende, sin embargo, si se tiene en cuenta que meses antes había imaginado un escenario diferente para la sucesión de Daniel Craig. En septiembre, durante una entrevista con The Times, el actor mencionó que creía que el elegido sería “alguien que nadie conoce”, aunque también señalaba que se barajaban candidatos prometedores para la nueva entrega.

En esa ocasión, evitó pronunciarse sobre nombres concretos y hasta reveló que su esposa le había aconsejado mantener la discreción en relación a este asunto: “Mi mujer me dijo que no dijera nada, ya dije demasiado. Una vez que digo algo, se corre la voz y me linchan”, expresaba.

La confirmación de Pattinson puso fin a meses de especulaciones en torno al futuro de la saga. Entre los nombres que habían circulado como posibles sucesores de Craig figuraban Callum Turner, Jack Lowden, Nicholas Hoult, Josh O’Connor, Tom Francis, Aaron Taylor-Johnson y Harris Dickinson.

La elección del nuevo Bond se conoció esta misma semana, cuando Amazon MGM Studios anunció oficialmente al futuro protagonista del film a través del sitio web de 007. Tras ello, el actor británico recordado por su papel en la saga Crepúsculo dijo sobre este nuevo desafío en su carrera: “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de mi vida. Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto”, expresó en un comunicado.