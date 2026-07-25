El Trece y Kuarzo preparan una edición especial de Es mi sueño con famosos para agosto

El Trece y la productora Kuarzo, de la mano de Guido Kaczka, alistan una nueva apuesta para renovar el prime time a partir de agosto. Se trata de una versión especial de Es mi sueño, un formato que combinará música, emoción y un atractivo diferencial: la competencia directa entre celebridades y participantes no famosos.

Según se supo, conservará la esencia del ciclo original, pero cruzará a figuras del espectáculo con talentos ignotos, donde participarán cerca de 18 concursantes. Las grabaciones arrancan en unas semanas para estar al aire a mediados de agosto. Con respecto al jurado, se mantendrán Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón, Joaquín Levinton y Natalie Pérez, entre otros.

La producción se encuentra cerrando las figuras. En la lista de nombres con los que ya negocian o buscan sumar al proyecto figuran Cecilia Milone, Leticia Brédice, la cantante Chule, el periodista deportivo Juan Manuel “Bambino” Pons, Agustín “Cachete” Sierra, Jonás Gutiérrez, Guillermo Andino, Gloria Carrá y Flor Vigna.

El Nueve reacomoda su grilla diaria de la mañana y tarde para dar pelea en el rating

A partir del lunes 3 de agosto, El Nueve implementará pequeños ajustes en su programación habitual. Con el objetivo de acortar distancias en la competencia directa con América TV -que en junio cerró con un promedio de 1,8 puntos frente a los 1,4 de El Nueve-, el canal del Grupo Octubre apostará a extender la duración de su noticiero matutino, lo que provocará recortes en otros ciclos.

El noticiero matutino Telenueve al Amanecer ganará media hora en pantalla y pasará a emitirse de 7 a 10.30. Este movimiento desplazará el resto de la programación diurna, ya que Qué Mañana!, el magazine culinario conducido por Julián Weich, ajusta su horario y pasará a emitirse de 10.30 a 12.30. Luego, de 12.30 a 14, se emitirá Telenueve al Mediodía. Con Carmen, el ciclo de Carmen Barbieri continuará con una hora y media de duración, pero de 14 a 15.30, para darle paso de 15.30 a 17 a Los Profesionales, el programa de espectáculos liderado por Flor de la V. A partir de las 17, la programación del canal no sufrirá variaciones y mantendrá sus horarios habituales, donde Todo cocinado con Rocío Marengo seguirá de 17 a 19 y Telenueve Central de 19 a 20.30.

Las novedades no son solo de horario: desde agosto, los tres noticieros del canal renovarán por completo su escenografía y gráfica en pantalla.

Además, la medianoche sumará una nueva propuesta periodística: a la medianoche llega Alerta planeta, un ciclo conducido por Diego Angeli centrado en el análisis de la climatología y los fenómenos naturales extremos alrededor del mundo.

ESP- Julián Weich, Buenos Aires, 27-02-2024 Constanza Niscovolos/ AFV

“Canta la Casa” vuelve a La Rural con un especial en vivo dedicado al folklore

Este sábado 25 de julio, de 12 a 14, el programa de streaming Canta la casa (@somoslacasa) se emitirá en vivo desde el predio de Palermo, en el marco de la 138.° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional.

Bajo la conducción de Maia Sasovsky, reconocida figura del folklore argentino, el ciclo ofrecerá dos horas dedicadas por completo a la música y las tradiciones gauchas, combinando entrevistas y destacadas presentaciones en vivo.

El Ballet del IDAF dará el puntapié inicial desplegando un imponente Pericón Nacional. Luego, tomarán el escenario los payadores Nicolás Membriani (payador oficial del Festival de Jesús María) y David Tokar (referente e internacionalmente reconocido como uno de los “payadores maestros”).

En el segundo bloque, la cantante tucumana Belén Herrera -autora del álbum Tucumana, nominado a los Premios Gardel 2018- repasará su trayectoria y sus raíces.

El cierre estará a cargo del cantautor y violinista tucumano Juanjo Abregú (consagración de la peña “La Salamanca” en Cosquín 2022), quien pondrá a bailar al público a puro ritmo de chacarera.