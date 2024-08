El triste momento de Belén Negri tras la repentina muerte de su perro salchicha Tofi: “Lo atropellaron”

Escuchar

Una triste noticia conmovió a los seguidores de Luzu TV cuando Belén Negri, más conocida como “La Chilena”, compartió la dolorosa pérdida de su perrito Tofi. Con evidente angustia, contó que su querida mascota fue atropellada cuando salía del programa de streaming, dejando un gran vacío en su vida y en el corazón de quienes la acompañan en su día a día.

Apenas comenzó Nada Que No Sepamos, el ciclo del que es parte la influencer acompañada por el Chino Leunis, Laila Roth, Lucas Lezin y Sofi Calvo, el conductor le dio pie a la joven para que hiciera el triste comunicado. “Lamento empezar el programa así. Creo que el dolor es compartido. Ayer, cuando salí del programa, a Tofi lo atropellaron”, comenzó diciendo, sin poder contener las lágrimas.

Tofi era su compañero de vida desde hace más de 1 año (Instagram: @belenegri)

“No lo pude salvar lastimosamente. Pero bueno, es parte del programa. Estoy procesándolo, aún no caigo en la realidad. Lo bueno es que estoy acompañada, tengo un muy buen equipo. Eso me deja muy tranquila, sepan que nadie me obligó a estar acá”, explicó Belu, mientras Leunis la abrazaba para consolarla por este duro momento que le tocó vivir. Muy triste, comentó: “Lo tomo como una herramienta para afrontar las cosas que me están pasando en este momento. Y vamos que vamos, que hay un hermoso equipo. Todos sabemos que él era un ser muy especial y que siempre va a estar con nosotros”.

Por lo que dio a conocer, todo el equipo la apoyó desde el primer momento (Instagram: @belenegri)

Quién era Tofi, el mejor amigo de Belu Negri

Tofi fue el inseparable compañero de Belu, un pequeño perrito salchicha que llegó a su vida como un regalo de su expareja, el reconocido cantante Tiago PZK. Hace aproximadamente un año, el artista sorprendió a Belu con este tierno gesto, compartiendo un video en sus redes sociales que mostraba el emotivo momento en el que La Chilena recibía a Tofi por primera vez. A pesar de que su relación sentimental terminó, ambos lograron una buena amistad, demostrando que el cariño y el respeto perduran más allá de la ruptura.

Además, hace poco tiempo, Negri habló en una entrevista con @resumidoinfo, en donde les abrió las puertas de su casa a sus seguidores y presentó a Tofi como una parte esencial de su vida. “Es la luz de mis ojitos, no sé qué haría sin él la verdad”, mencionó en aquel entonces.

LA NACION