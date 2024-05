El Turco Naim rompió el silencio y contó la verdad sobre su separación de Emilia Attias

Escuchar

Tras la explosión de los comentarios de Yanina Latorre en LAM (América TV) sobre la separación de Emilia Attias y el “Turco” Naim luego de 20 años de relación, el humorista reconocido por su labor en VideoMatch salió a aclarar algunos de los rumores que surgieron este jueves por la noche.

Yanina Latorre cerró el programa de espectáculos de este jueves con la noticia de la inesperada separación y enumeró varias crisis que, supuestamente, atravesó la pareja, tales como la diferencia de edad, terceros en discordia, una depresión de él y la situación laboral de ambos. No obstante, ante toda la ola de rumores que corrieron a partir de esta información, el humorista decidió enviarle un audio a Pablo Layus y contar su verdad al respecto.

Emilia Attías y el Turco Naim llegaron a 20 años de relación amorosa RS Fotos

A través de una publicación en el web del periodista, el “Turco” Naim hizo su descargo. “El asunto es el siguiente: nos separamos en los mejores términos”, aclaró el actor, y explicó: “Un desgaste de 20 años es normal y en este momento de nuestras vidas, por nuestras actividades, por las cosas que queremos hacer, cada uno produjeron desgastes y decidimos parar la relación para no herir sentimientos y para que todo quede lindo. Yo la amo, ella me ama. Tenemos una familia hermosa y una hija que es lo más lindo que nos dio la vida. Y nos tenemos que cuidar de todas las b... que dicen”.

Luego, se tomó unos segundos para hablar de los supuestos terceros en discordia mencionados en el ciclo de espectáculos. “No está Nicolás Francella metido en el medio, eso es un bolazo. No está metida Florencia (de la V), eso es otro bolazo. Florencia es una amiga de toda la vida que jamás tuve nada más que agradecimiento y trabajo. Soy muy amigo del marido”, expresó.

Emilia Attías y el Turco Naim llegaron a un acuerdo en su separación por el desgaste de 20 años RS Fotos

Además, se refirió al supuesto estado de depresión que manifestó Yanina Latorre, motivo por el cual se habría ido del país. “No estuve ni deprimido ni tirado en un sillón. Estoy haciendo streaming por la Canchita TV, por donde sale el ‘Turco’ García” y sale el primer capítulo en algunos días. Estoy diseñando un bar de playa en Ecuador, no me escapé a Ecuador, y ahora voy a ir a Miami a diseñar otro bar de playa. Después vuelvo, tengo una película y el estreno de una obra de teatro. Trabajo me sobra y dicen cosas de la diferencia de edad que nunca me pesaron y a ella tampoco”, manifestó.

En cuanto a la situación actual con su expareja, el “Turco” Naim contó: “Estoy muy feliz, amándola. Nunca voy a hablar mal de mi familia, que es Emilia. La adoro. Y Dios dirá lo que la vida tiene deparado para nosotros (...) Hoy, es así. Cada uno tratando de rehacerse y de hacer su vida. Es dolorosa una separación. Como todo. Lo más sano fue ponernos de acuerdo en esto. Hablamos todos los días, tenemos toda la onda, y tenemos un sol en común que tenemos que cuidar”.

Sin mencionar a Yanina Latorre, el “Turco” Naim concluyó su audio refiriéndose a cómo se trató el tema en los medios de comunicación. “Hablan muchas cosas que, está bien, es parte del juego. No me molesta que hablen. Cada uno es libre de decir lo que quiera. No hay que enojarse de las cosas que digan. Ni malas, ni buenas”, concluyó.

