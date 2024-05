Los terceros en discordia que desataron la crisis entre Emilia Attias y el Turco Naim y los últimos mensajes de amor

Escuchar

Se terminó el amor entre Emilia Attias y Julio Mario Sibara , más conocido en el mundo del espectáculo como el Turco Naim. La noticia explotó ayer como una bomba: después de 20 años juntos, nadie esperaba la ruptura ni las versiones que surgieron sobre los motivos del final . Una fuerte crisis, chats subidos de tono, traiciones y hasta terceros en discordia, con nombre y apellido, fueron algunas de las razones que trascendieron. Por ahora, los protagonistas se mantienen en silencio.

El escándalo se reveló anoche en LAM. Fue Yanina Latorre quien dio la información al aire. “Tengo la palabra de una de las partes. El audio es de uno de ellos donde cuenta que está separada o separado”, aseguró antes de dar a conocer el nombre de los involucrados y compartir algunos detalles. “Ellos vienen mal de hace un tiempo. ¿Viste cuando uno es más joven que el otro, uno tiene otras necesidades hormonales y al otro se le empieza a dormir la cosita?”, arrancó, sin mucha vuelta, aunque de inmediato aclaró que la separación no tuvo que ver con que se haya “apagado el amor”.

Para comenzar a contar el punto central del conflicto, Latorre repasó un suceso que ahora cobra otro significado. “Ya hubo un primer escándalo que no trascendió. Pasó en una fiesta del año pasado, donde ella asistió muy diosa sin su marido, y alguien la vio bailando muy pegada con un tipo”, recordó. “Cuando alguien lo llama a él y le dice que está bailando muy sexy con un tipo, él se apersona en la fiesta en pijama. Ella sale y se van juntos de la fiesta. Todos nos enteramos”, completó.

Verborrágica y con más información, Latorre continuó con la enumeración de los motivos de la crisis: explicó que la situación laboral de él también fue determinante y que ella habría iniciado una relación con un tercero en paralelo. “Él está sin laburo, ella está con laburo. Él está todo el día en la casa. Se volvió paranoico. Y ella laburando, manteniéndolo a él y a la hija. Ella empezó a tener un vínculo con alguien: mensajes, chats hots con un tipo. Y él la descubrió” , relató.

El Turco Naím y Emilia Attias, tiempo atrás Gerardo Viercovich

Pese a las dificultades, Attias y Naim decidieron recomponer la relación por Gina, la hija que tienen en común, pero por la diferencia de edad y los momentos distintos que atraviesan, ese pacto no funcionó. “Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija, pero de un día para el otro llegó y le dijo: ´no te aguanto más´”, sostuvo Latorre. Sobre Naim, agregó que estaba deprimido y que empezó a “no hacer cosas buenas”.

Luego de revelar que pensaba que eran inseparables, la panelista contó que ella lo echó de la casa y ahora está disfrutando de su soltería . “Ahora, como él tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente porque dijo ‘esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’, se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador. Y ahí nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo” , manifestó la panelista.

La encargada de ponerle nombre y apellido a uno de los terceros en discordia fue la periodista Fernanda Iglesias. ¿Quién era el famoso hombre con el que la ex Casi ángeles bailaba muy pegadita en la fiesta? “Parece que era Nicolás Francella” , disparó la panelista. Por su parte, quien agitó el recuerdo de un viejo rumor sobre una relación pasada de Naim fue Latorre. “Escuchame, ¿él no le daba a...?”, le dijo la panelista a Ángel de Brito tapándose la boca al pronunciar el nombre de una famosa conductora. “Ah, claro que sí”, reaccionó el conductor. Quienes levantaron el guante del rumor fueron los usuarios de X, quienes hicieron tendencia el nombre de Flor de la V.

El último mensaje de amor

Attias y Naim siempre se mostraron juntos y felices , incluso en las redes sociales. El último gesto de amor que figura en la cuenta de Instagram del humorista data de febrero de este año. Con una postal de ellos dos a orillas del mar, el Turco le dedicó unas tiernas palabras a su ahora exmujer por el día de los enamorados. “Feliz San Valentín mi reina. Que la luna nunca deje de iluminar nuestro camino”, escribió el actor. “Amor”, respondió ella y le agregó al mensaje un corazón. En la cuenta de Instagram de ella, también se puede ver esa misma foto de San Valentín, pero con otro texto. “Hasta donde la luna nos lleve”, escribió ella. Para el cumpleaños de la actriz en marzo, él en las redes de ella brilló por su ausencia.

Una historia que trascendió los prejuicios

El Turco Naim y Emilia Attias, poco tiempo antes de que trascendiera el embarazo de ella Gerardo Viercovich - Archivo

Naím y Attias se conocieron hace 20 años grabando una cámara oculta de Videomatch. Ella tenía 19 años, el 40. “Ya nos habíamos visto algunas veces en eventos y nos mirábamos, pero nunca hablamos. Pero en esta cámara oculta sí charlamos. Fue una manera muy simpática de conocernos y a su vez un poco rara, bizarra”, contó Attias en programas de televisión al repasar cómo comenzó la relación.

La pareja se casó en diciembre de 2009 en Arraial D’Ajuda, al norte de Brasil, donde vive el hermano de Sibara. Fue una ceremonia íntima en la iglesia de Nossa Senhora d’Ajuda. En esa fecha también celebraron la segunda boda, pero esta vez en la playa, bajo el rito Umbanda, con ofrendas de velas, flores, cartas y comida, todo en una pequeña barca y en honor a Iemanjá, la diosa del mar. Siete años después, en 2016, nació Gina, la única hija de la pareja. “Formamos una familia y nunca forzamos nada, todo se nos dio”, contó alguna vez el humorista.

Una postal familiar de Attias, Naim y la pequeña Gina Instagram

En alguna oportunidad, Sibara mencionó el tema de la confianza y el poliamor. “Llevamos muchos años juntos y no hubo mentiras, por lo menos descubiertas. Tampoco somos unos fanáticos que nos estamos persiguiendo. No estamos pendientes todo el tiempo de dónde está o a dónde fue el otro. Tenemos libertad, pero estamos lejos del poliamor. No sé si tengo la cabeza tan abierta”, se sinceró hace unos años en una declaración que hoy toma otro sentido.

LA NACION