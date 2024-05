Eliana Guercio reveló tremendos detalles de la reconstrucción de su tobillo: “Yo sí rompo, rompo todo”

Escuchar

Hace una semana, en la previa al encuentro de semifinales de la Copa de la Liga 2024, Sergio “Chiquito” Romero se llevó un susto que parecía algo menor; pero, con el correr de las horas, se conocieron más detalles. Todo se dio antes de que Boca Juniors partiera rumbo al estadio Mario Alberto Kempes, cuando se pudo ver al arquero Xeneize ayudando a su esposa, Eliana Guercio, quien presentaba dificultades para caminar. Luego se confirmó que había sufrido una triple fractura de tobillo. Ahora, la actriz decidió dar más datos de su situación y de cómo continúa su estado de salud.

Minutos previos a que se dispute uno de los grandes encuentros deportivos, de la mano de Boca Juniors y Estudiantes de La Plata por un lugar en la gran final de la Copa de La Liga 2024, todo terminó mal para Eliana Guercio, quien sufrió un dramático accidente que la llevó al quirófano.

El accidente de Eliana Guercio en la Copa de la Liga 2024

Ahora, la panelista de Gran Hermano contó detalles de lo que le sucedió y de cómo se encuentra tras la operación de urgencia. “Tuve triple fractura de tobillo, luxo fractura de tobillo y comprometido el talón tibial. Yo sí rompo, rompo todo”, comenzó diciendo a modo de broma, durante una comunicación telefónica con el programa de streaming All Access (Telefe). En esa misma línea, se sinceró sobre cómo fue la cirugía: “Los médicos me dijeron que iba a quedar igual a como estaba, pero me pusieron 14 tornillos. Tengo que estar 2 o 3 meses sin pisar. Me dieron un monopatín”.

Además de esas declaraciones, por medio su cuenta de Instagram agradeció a todo el equipo médico que la acompañó en este duro momento. También, hizo lo mismo con el club Boca Juniors y, claramente, con su pareja, quien estuvo a su lado en todo este duro proceso: “Y a vos, amor de mi vida, imposible amarte más. Gracias por cuidarnos tanto”.

La emotiva dedicatoria de la actriz al arquero (Captura: elianaguercio12)

“Aquí, todas mis fuerzas para salir adelante. Mi vida entera, los amo con el alma”, agregó, con una foto en donde se ve a la familia completa que formó junto al futbolista, con sus cuatro hijos, Jazmín, Chloe, Meghan y Luca.

Eliana agradeció por el apoyo de su familia (Captura: elianaguercio12)

Eliana Guercio explicó cómo fue su lesión

Durante la jornada del martes, tras el accidente que sufrió la actriz y que generó gran preocupación, Ángel de Brito se comunicó con ella y leyó sus mensajes en LAM (América TV). “Iba con el bebé en brazos, no vi que se terminaba la vereda, obvio estaba bastante alto antes de llegar a la calle, me confundí con las vallas y mientras iba cayendo solo procuré cuidar a Luqui que estaba dormido”, expresó la pareja de Chiquito Romero.

Además, sumó: “Sabía que al no poner las manos me iba a lastimar, pero las estaba usando para levantarlo y gracias a Dios me salió perfecto. Luqui está intacto y yo me hice mierd...”. Por último, detalló: “Me quebré todos los huesos que había para quebrar, serían tres hasta ahora. Me atendieron excelentemente en el sanatorio y el doctor de Boca me acomodó el pie de una manera que me sacó gran parte del dolor que tenía en el momento”.

