La inesperada renuncia de Eliana Guercio a El club del Moro, el exitoso programa de la primera mañana de La 100 que conduce Santiago del Moro, provocó un rumor muy fuerte: que la exvedette había decidido irse luego de una pelea con su compañera Edith Hermida. Pero, ¿qué pasó en realidad? Las versiones sobre el tema son varias.

El primero en contar una intimidad del ciclo fue Guido Záffora, quien dijo en Intrusos, por América, que Guercio y Hermida habían tenido un fuerte cruce. Según comentó el panelista, todo comenzó luego de un comentario que hizo Guercio en el debate de Gran Hermano, por Telefe. En él, la esposa del arquero de Boca Juniors, Sergio “Chiquito” Romero, aseguró que “había que ser linda para estar en televisión, porque es lo único que a la gente le importa”. Hermida, entonces, le respondió que ella no podía estar diciendo eso en un medio, “porque no está bien”. A Eliana no le habría gustado la respuesta y fruto de ese comentario se levantó de la mesa y se fue enojadísima, en el medio del programa. Nunca más volvió.

LA NACION consultó a Edith Hermida, que dio su versión de los hechos. “No tengo mucho para decir porque no me enojé con Eliana, no me peleé ni discutí ni nada de nada. Ella con Santiago (Del Moro) decidieron que no siguiera en la radio y entiendo que era por una cuestión de organización de su familia”.

-¿Y por qué crees que se dice que hubo una pelea entre ustedes?

-No tengo idea. Lo que se dijo en los medios de pelea y discusiones, nada que ver. Yo no viví eso y me pareció rarísimo, porque no discutimos ni peleamos. Nada tengo que ver con su decisión de no seguir en la radio.

-¿Qué pasó entonces?

-Un día no vino más y yo no participé de esas reuniones. Después me enteré que Eliana no iba a venir más, cuando lo dijeron al aire. Desconozco las razones.

-¿Tenían buena onda?

-El tiempo que estuve con ella tuve buena onda. Y me encantaría que vuelva en algún momento. Ojalá.

Por su parte, Eliana Guercio prefirió no hacer declaraciones. Era la primera vez que trabajaban juntas. No se conocían y nunca antes habían cruzado palabra. Hacía un año que Guercio estaba en el programa de radio, al que se sumó luego de que Catherine Fulop se despidiera del ciclo. Además, en los últimos meses se sumó al debate de Gran hermano.

Mamá de cuatro, Jazmín, Chloe, Meghan y Luca, fruto de su relación con Chiquito Romero, Guercio insiste en que está complicada de horarios y por eso decidió dar un paso al costado en la radio.

Qué dicen sus colegas

Marcela Tauro, compañera de las dos en El club del Moro, le contó a LA NACION: “Ese día yo no estaba, me enteré después de que a Eli le molestó algo que dijo Edith. No sé exactamente qué pasó, pero se fue del aire y no volvió más. Se ve que se fue enojada porque no se despidió. Yo le envié un mensaje y no me dijo que se había peleado sino que se iba por los chicos que empiezan las clases. Pero no le contestó el teléfono a nadie, creo que a Santi tampoco. Estaba en el chat del programa y tampoco dijo nada. Se nota que está enojada, porque a ella le gustaba estar en la radio. Como compañera era buenísima”.

Susana Roccasalvo también dio su opinión sobre lo sucedido en Implacables, por elnueve: “Muy lamentable lo qué pasó. De la verdad no nos vamos a enterar porque ahora se tapan mucho las cosas. Por otro lado, ofenderte por algo que te dicen a micrófono cerrado, me parece demasiado. Además, hay que decir que ellas dos tienen personalidades muy fuertes. Edith es muy de hacer bromas y Eliana, bueno, tiene pocas pulgas. Ellos dieron como versión que Guercio se va porque sus hijos comienzan el colegio, pero levantarse e irse de la mesa no le cayó nada bien a Santiago del Moro. Tengo que ser sincera, yo casi nunca lo escucho porque estoy durmiendo, pero para mí es demasiada gente”.