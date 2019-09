Crédito: Archivo

25 de septiembre de 2019 • 10:08

Emilio Del Guercio es una leyenda viviente dentro de la historia del rock nacional. Miembro fundador de Almendra y de Aquelarre, es un cantante, bajista, guitarrista y compositor que siempre se reivindicó como peronista a lo largo de toda su trayectoria artística.

Sin embargo, formuló unas fuertes declaraciones contra el kirchnerismo y anunció que el próximo 27 de octubre no votará a la fórmula Fernández-Fernández porque aseguró que no "les cree a quienes se presentan en las listas".

Sus dichos, que fueron difundidos primero a través de un video en las redes sociales generaron muchas críticas de parte de los seguidores del Frente de Todos, pero el músico redobló la apuesta, dijo que el peronismo "es un cuerpo vacío" y definió al kirchnerismo como "una mutación maligna" que "ha incorporado a la sociedad un veneno".

"En este momento el peronismo no se sabe en qué consiste, es un cuerpo vacío y está representado en este caso por el kirchnerismo, que es una especie de mutación maligna de la política", disparó Del Guercio en el programa "Palabra de Leuco" por TN.

Durante la entrevista con el periodista y conductor Alfredo Leuco, el músico contó que en este momento "los militantes me están despellejando, me tratan de bobo y de ingenuo, pero de ingenuo no tengo nada muchachos, hace muchos años que milito en el peronismo, a veces más cerca y otras más lejos, y yo conservo mis ideales".

"El kirchnerismo ha incorporado a la sociedad un virus, un veneno que hace que nos hayamos separado entre familiares y amigos, y hayamos determinado que el que estaba de este lado, es la patria, y el que estaba del otro lado, es el antipatria", describió Del Guercio.

"A mi me dicen traidor, pero yo soy coherente con mi pensamiento. La vida es un hecho orgánico y el mundo es orgánico. Uno tiene que tener la obligación moral de ser fiel a la necesidad de comprender el mundo en el que está viviendo", sostuvo el exintegrante de Almendra.

"Es muy fácil y es de conservador quedarse en el paquete ideológico que conservaste en tu adolescencia, y usarlo como una especie maquinita automática que te permite decodificar la realidad. Para mí una ideología es un paquete de ideas que te permite decodificar el mundo de acuerdo a los valores que elegiste, pero esto nunca deja de ser el ojo de una cerradura", concluyó el músico.