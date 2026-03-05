Pasión y suspenso: la producción de Netflix que desafía los sentidos y conquista a los argentinos

El suspenso es uno de los géneros que más cautiva a los amantes de la ficción, condimento que los obliga a quedarse sentados en el sillón durante horas; y Vladimir tiene eso y más. La miniserie estadounidense de ocho episodios aterrizó en Netflix este jueves 5 de marzo y muchos no tardaron en darle play.

Vladimir se estren en Netflix este jueves 5 de marzo (Foto: Netflix)

Creada por Julia May Jonas, la historia sigue a M (interpretada por la ganadora del Oscar, Rachel Weisz), una prestigiosa profesora universitaria y escritora cuya vida profesional y personal está en la cuerda floja. Su esposo, también académico (John Slattery), enfrenta graves acusaciones de conducta inapropiada con estudiantes, lo que sumerge a la pareja en un escándalo público.

En medio de este caos, llega un joven y carismático profesor llamado Vladimir (Leo Woodall). Lejos de buscar estabilidad, la protagonista desarrolla una obsesión peligrosa y sexual por él. La serie explora cómo ella decide romper todas las reglas sociales y morales para perseguir sus deseos más oscuros, y pone en riesgo lo poco que queda de su carrera y su familia.

El título de la serie no es una elección azarosa, sino un guiño literario a la obra de Vladimir Nabokov, autor de Lolita, la controvertida y aclamada novela narrada por Humbert Humbert, un profesor cuarentón obsesionado con Dolores Haze, su hijastra de 12 años. Al titular la producción con el nombre del joven profesor, la trama invierte los roles tradicionales de la literatura clásica: esta vez, es una mujer madura y poderosa quien se entrega a una obsesión peligrosa.

Rachel Weisz y Leo Woodall protagonizan Vladimir (Foto: Netflix)

“Una mujer de mediana edad, escritora, profesora, esposa y madre, se obsesiona de forma peligrosa con su nuevo y magnético compañero de trabajo, Vladimir, y ve cómo su mundo empieza a desmoronarse. Cuando los límites se vuelven difusos y los secretos se acumulan, ella lo arriesgará todo para hacer realidad sus fantasías más escandalosas”, dice la sinopsis oficial.

“Rachel Weisz está inquebrantablemente brillante en una serie de televisión que admirarás durante años”; “Es honesta e incluso, admitámoslo, cercana. Escarba en el corazón de tus deseos más profundos, confróntate, y encontrarás nada más y nada menos que tu propia cara mirándote fijamente” y “La chispeante irreverencia y el tono exagerado de Vladimir resultan chocantes al principio, pero pronto se vuelven contagiosos. Weisz interpreta su frenético papel con gusto”, son algunas de las críticas que recibió en el sitio español FilmAffinity.

Algunas de las crticas que recibi en el sitio web espaol FilmAffinity (Foto: FilmAffinity)

Tres producciones similares en Netflix para ver si te gustó Vladimir

1. Engaños (2024)

Tras ver a su supuestamente difunto marido Joe en una cámara de vigilancia, la exsoldado Maya Stern destapa una siniestra conspiración familiar que se remonta a los años 90. Duración: ocho episodios. Ver Engaños.

Engaños, tráiler

2. Obsesión (2023)

La aventura de un respetado cirujano londinense con la prometida de su hijo se convierte en un enamoramiento erótico que amenaza con cambiar sus vidas para siempre. Duración: cuatro capítulos. Ver Obsesión.

Obsesión, tráiler

3. Anatomía de un escándalo (2017)

Sophie es la esposa de un poderoso político y vive una vida privilegiada y lujosa. Pero todo comienza a desmoronarse cuando sale a la luz un escándalo sobre su esposo y lo acusan de un crimen escandaloso. Duración: seis episodios. Ver Anatomía de un escándalo.