Estuvo casado 21 años, se divorció y volvió a encontrar un gran amor: la historia de Harrison Ford y Calista Flockhart

Dicen que el amor no tiene edad, pero en el caso de Harrison Ford, también fue una cuestión de segundas oportunidades. Después de un divorcio millonario y dos décadas de una vida construida, el actor demostró que el corazón no se jubila. Desde 2010, el intérprete de Indiana Jones desafía junto a Calista Flockhart la diferencia de edad y forma una de las parejas más consolidadas de Hollywood.

Harrison Ford y Calista Flockhart se casaron en 2010 (Photo by John MACDOUGALL / AFP) JOHN MACDOUGALL - AFP

El intérprete de 83 años y la actriz de 61 se conocieron en la fiesta de los Globos de Oro de 2002. Algunos dicen que ella derramó adrede su copa de vino sobre el traje de él para llamar su atención; otros, que aquello ocurrió realmente. Pero lo que sí es seguro es que aquello sirvió para romper el hielo.

22 años después de aquel encuentro en la mesa de Beverly Hilton en Beverly Hills, California, la actriz -que en ese entonces tenía 38 años-, se sinceró en diálogo con The Times sobre qué fue lo que pensó cuando lo vio por primera vez: “Nunca había visto Star Wars, lo cual sé que suena muy loco... Pero crecí en un pueblo pequeño sin cine... ¡Sabía quién era Harrison Ford! Pero no pensé: ‘Oh, este es Indiana Jones’. Fue más bien algo como: ‘Este es un viejo lascivo, ¿y qué hace en nuestra mesa?’”.

Harrison Ford y Calista Flockhart: 22 años de un amor que venció a los prejuicios MICHAEL TRAN - AFP

Tras aquella secuencia, Ford la invitó a salir. Sin embargo, los nervios pudieron más que ella: intimidada por la idea de estar a solas con una leyenda del cine, Calista le pidió a su amigo James Marsden (su compañero en Ally McBeal) que la acompañara como “refuerzo”. Marsden relató con gracia cómo fue el inesperado “tercero en discordia” durante toda la velada. Desde la cena hasta una charla posterior en la casa del actor, Ford le lanzaba miradas cómplices con intención de que se fuera de una vez.

Aunque mantuvieron el vínculo durante varios meses en secreto, en julio de 2002 aparecieron juntos y de la mano en la alfombra roja del estreno de la película de Ford, K-19: The Widowmaker. Sin embargo, no fue hasta un año después de conocerse, cuando él expuso sus sentimientos abiertamente. “Estoy enamorado... El amor romántico es uno de los más emocionantes y gratificantes, y creo que tiene potencial en cualquier etapa de la vida. No me sorprendió enamorarme, ni mucho menos hacerlo. Pero estoy muy agradecido”, dijo en ese entonces a la revista People.

Tras siete años de un noviazgo sólido y una convivencia marcada por la armonía, la pareja ya había construido un verdadero hogar. Harrison Ford no solo se había integrado plenamente en la crianza de Liam —el hijo que Calista había adoptado poco antes de conocerlo—, sino que sus propios hijos mayores se habían ensamblado con naturalidad a esta nueva familia. Sin ganas de postergar más lo inevitable, el actor eligió el Día de San Valentín de 2009 para proponerle matrimonio. El ‘sí’ definitivo ocurrió el 15 de junio de 2010 en una ceremonia íntima en la residencia del gobernador de Nuevo México.

Calista Flockhart y Harrison Ford durante Durante la 32ª edición de los SAG Actor Awards (Photo by PATRICK T. FALLON / AFP) PATRICK T. FALLON� - AFP�

Recientemente, el actor reveló el secreto para mantener un matrimonio estable durante 15 años. En la 32ª edición de los SAG Actor Awards, Harrison Ford recibió un emotivo homenaje a su trayectoria y no dudó en señalar a su esposa como su pilar fundamental. Con su característico sentido del humor, el intérprete reveló que la ‘regla de oro’ de su relación es simple pero inquebrantable: "No le digo a mi esposa qué hacer“.

Los grandes amores de Harrison Ford antes de Calista Flockhart

Mary Marquardt, el amor de su juventud

En 1964, cuando tenía 23 años, Harrison Ford contrajo matrimonio con Mary Marquardt, la exchef que le acompañó durante sus primeros pasos como actor, y con quien se convirtió en padre de Ben y Willard. Según los biógrafos del actor, fue una de las personas que más lo impulsó a dedicarse a la actuación cuando él todavía era un joven tímido y sin un rumbo claro.

Aunque se desconocen las razones, la separación se produjo poco después de que Ford alcanzara el estrellato mundial con Star Wars (1977), lo que supuestamente generó tensiones en la relación debido al cambio de estilo de vida.

Melissa Mathison, madre de Malcolm y Georgia

Tras haber coincidido años antes en Filipinas, reconectaron en Túnez durante el rodaje de Indiana Jones: en busca del arca perdida. Harrison quedó fascinado por la brillantez intelectual de Melissa, quien en ese desierto comenzó a escribir el guion de E.T. a pedido de Spielberg. Se casaron el 14 de marzo de 1983 en una ceremonia civil privada en Santa Mónica. Su relación duró 18 años, aunque el fin de su matrimonio llegó tres años después, y de esa unión nacieron sus dos hijos, Malcolm y Georgia.

Melissa Mathison, la primera esposa de Harrison Ford, murió en 2015 AP

Carrie Fisher, el amor secreto de Harrison Ford

Durante el rodaje de Star Wars: Una nueva esperanza en 1976, Harrison mantuvo un intenso y breve romance de tres meses con su coprotagonista, quien entonces solo tenía 19 años.Esta relación, que permaneció oculta durante cuatro décadas, fue revelada por la propia actriz en sus memorias de 2016, The Princess Diarist.