Empezó su carrera a los 13 años, arrasó en la TV y ahora diseña trajes de baño: la vida todoterreno de Jimena Cyrulnik

Escuchar

“Me hace muy feliz amar”, asegura Jimena Cyrulnik a LA NACIÓN apenas arranca la charla con confesiones. La primera está relacionada con el hombre que ocupa su corazón y su mente desde hace cinco años, a quien llama apenas Facundo, sin más datos, del que hasta hoy habló muy poco porque según detalla “es de perfil muy muy bajo”. “Somos opuestos totalmente pero complementarios, seguramente por eso nos va tan bien”, explica y la pregunta surge inevitable:

-¿Proyectan casarse, tener hijos?

-Por ahora no proyectamos ni boda ni hijos, estamos muy bien así, tenemos muchos momentos de convivencia, en su casa o en la mía, respetamos demasiado los espacios de nuestros hijos. Así funcionamos perfecto, no hay necesidad de cambiar. Viste que cuando algo fluye durante tanto tiempo es mejor no tocar nada, así que continuamos de esta manera que nos va fantástico.

Jimena Cyrulnik disfruta de una pasión que adoptó de su novio: la velocidad en dos ruedas

-¿Cómo lo conociste, a qué se dedica?

-Lo conocí en casa de una amiga, en un asado, de pura casualidad. Estábamos los dos recién separados. Fue flechazo a primera vista, te juro. Él es contador, no tiene nada que ver con el medio y tampoco quiere. No le gusta la exposición, cuida mucho su vida privada, es reservado, al principio conmigo sufrió un poco. Ahora está más relajado, pero por ejemplo no tiene redes sociales, es así, tranquilo, casi anti social pero una persona espectacular. Somos muy opuestos, por eso la relación crece día a día, es súper sólida, me arriesgo a decir, perfecta.

Jimena Cyrulnik y Facundo, su pareja: él es perfil bajo y fanático de las motos

-¿Él te contagió la pasión motoquera?

-Sin dudas, nuestros raids en moto son lo más. Él me introdujo en este mundo del que no quiero salir, que hizo que me enamore aún más de él y también de las motos. Nos la pasamos viajando, las llevamos en la camioneta a todos lados. Al sur, al norte, a las salinas, Salta, Mendoza, Saltos del Moconá... Estuvimos en Tailandia y fue una experiencia alucinante y ahora estamos programando un viaje a Nepal, viendo y analizando muy detalladamente el clima. Amamos las motos y las travesías, con toda la rusticidad que implica, pero con todos los cuidados de seguridad. Facu es muy estricto, pero yo soy una buena copiloto, siempre alcohol cero y equipados como astronautas que viajan a la Luna. Así me siento súper segura. Vamos por terrenos hostiles, montañas, lluvias, frío, calor... La adrenalina que experimentamos es difícil de explicar. Sólo quienes están en este mundillo lo saben, lo sienten y lo disfrutan.

-Más allá de haberte separado de Lucas Kirby, padre de tus hijos, ¿mantenés una buena relación con él?

-Una relación bárbara, como dijiste, es el papá de mis nenes, bah, Calder ya tiene catorce años, es un adolescente y Tyron de 10 va camino a serlo, con todo lo que ello implica. Son muy buenos chicos, excelentes, lo dice la mamá.

Jimena Cyrulnik con Calder y Tyron, sus hijos

Modelo, conductora... diseñadora para todo tipo de cuerpos

La vida de Jimena Cyrulnik parece la de un personaje de ficción, porque tuvo tantas etapas en su vida que sorprende -y divierte- a la hora de conversar con ella. Comenzó a los 13 años como modelo en Punta del Este y Nueva York y, en TV, brilló con su histórica conducción del ciclo Versus. Y, un día, fue diseñadora, actividad que hasta hoy en día desarrolla.

-¿Por qué después de experimentar como modelo y conductora decidiste confeccionar trajes de baño para todo tipo de cuerpos?

-Porque advertí desde adentro, ya desde mis comienzos en las pasarelas, que el mayor porcentaje de las mujeres se quedaban afuera de todo por culpa de las exageradas exigencias del mundo de la moda. Y se me ocurrió confeccionar trajes de baño, prenda que muchas veces nos provocan mucha angustia. Así nació Cyrus, mi marca. Me convertí en diseñadora hace ya ocho años de mallas para cuerpos reales y nos va muy bien. Tengo una clientela muy fiel, con una relación de ida y vuelta increíble y permanente. Me agradecen y me cuentan lo bien que les hace no sentirse discriminadas. Al principio te confesé que me hace muy feliz amar. Bueno, lo mismo me pasa con diseñar. Ambas situaciones me hacen sentir muy contenta y realizada a la vez. Es difícil definir lo que se siente luego de diseñar un producto nuevo que termina en el cuerpo de una mujer feliz que además me lo comunica, una experiencia increíble.

-Hablando de confesiones, con el programa que estás haciendo en radio también ponés en evidencia tu pasión por Boca...

-Otro desafío que me encanta hacerlo. Estoy en radio Late 93.1 en Puerto Madero los miércoles de 17 a 19 horas haciendo Boca Late junto a Francisco Emilio, que fue el que me convocó, Francisco Aguilera, hermano de Tato, y Constanza Poo. Ellos son los expertos en fútbol y yo aporto mi impronta entrevistando futbolistas y personajes del Mundo Boca. Me apasiona hacer radio y los colores. Ya había sumado experiencia junto a Diego Moranzoni. Me parece súper divertido, estoy chocha de la vida.

-¿Cómo ves a la distancia a la Jimena que se inició a los 13 años como modelo y continuó en tele en MuchMusic y en Versus junto a Tomy Dunster?

-Hoy siento las mismas ansias, responsabilidad y profesionalismo para trabajar y expresarme que aquella adolescente que iniciaba su camino haciendo su primera campaña para Uniform en Punta del Este y New York. Nunca me voy a olvidar de esa oportunidad que me dieron y gracias a la que pude construir una hermosa carrera.

Jimena Cyrulnik, en tres fotos

Jimena Cyrulnik en sus inicios como modelo, posando en Nueva York

Con la pasión que adoptó de su novio: la moto y el viento en la cara

¡Dale Boca! Jimena Cyrulnik en su programa en Radio Late, con el Beto Márcico, histórico xeneize