En medio de la frágil salud de Bruce Willis, Demi Moore denunció por “agresivo” al ex de su hija y padre de su nieta

Desde hace un tiempo, Bruce Willis se encuentra internado en una casa de cuidados especiales debido al avance de su demencia frontotemporal. Mientras su familia pelea para que la estrella de Hollywood pueda tener la mejor calidad de vida posible, un nuevo conflicto sacudió al clan y los colocó en el centro de la atención mediática internacional. Esta vez, la polémica involucra a Rumer Willis, la hija mayor que el actor tuvo con Demi Moore, y a Derek Richard Thomas, padre de su pequeña hija Louetta.

La disputa escaló hasta los tribunales en medio de una batalla por la custodia de la niña, nacida en abril de 2023. En ese contexto, salieron a la luz documentos judiciales en los que tanto Rumer como Demi realizaron fuertes acusaciones contra Thomas. Según el diario inglés Daily Mail, la reconocida actriz presentó una declaración judicial en enero de este año en la que describió una serie de situaciones que presenció durante la relación de su hija con su exnovio.

Rumer Willis junto a su hija (Foto: Instagram @rumerwillis)

“Desde el momento del embarazo de mi hija, fui testigo de que Rumer vivía en un estado de estrés constante. Ella afirmaba con frecuencia que no recibía ninguna comprensión ni apoyo de Derek”, sostuvo la intérprete y reconoció que al principio pensó que se tratarían de problemas maritales propios de una pareja que recién empezaba a dar sus primeros pasos.

Sin embargo, aseguró que con el paso de los meses comenzó a percibir comportamientos que consideró preocupantes. “Con el tiempo me di cuenta de que su comportamiento era muy extraño y que siempre se ponía a sí mismo y a sus necesidades en primer lugar”, declaró.

Demi Moore con Rumer Willis y Derek Richard Thomas (Foto: Michael Simon/Shutterstock)

Uno de los momentos más delicados relatados ocurrió durante el parto domiciliario de Louetta, al que asistieron ella y las hermanas de Rumer, Scout y Tallulah Willis. “Mientras Rumer daba a luz a Louetta en la bañera de parto, Derek, sin preguntar y sin haberse duchado, se metió en la bañera de forma agresiva y repentina. Todos se quedaron atónitos. Rumer le pidió que saliera inmediatamente y él lo hizo”, afirmó la estrella de cine.

“Luego, durante el resto del parto, se mostró enojado y haciendo pucheros, y todo giraba en torno a él. Básicamente arruinó lo que debería haber sido uno de los momentos más felices de su vida”, agregó. A estas secuencias desafortunadas, la protagonista de La sustancia también sumó en su relato episodios ocurridos durante las horas posteriores al nacimiento de la bebé.

Derek Richard Thomas junto a su hija Louetta

Según su versión, el artista se habría mostrado molesto por la presencia de familiares que acudieron a ayudarlos tras el parto. “Lo oí presionar a Rumer para que no nos permitiera estar allí con sus hermanas y conmigo para apoyarla”, afirmó Demi Moore. Además, todo el tiempo Derek refunfuñaría sobre cómo se atrevían a estar en la casa sin su permiso.

Pasados algunos minutos del parto, Rumer quiso que su madre tuviera por primera vez en brazos a su nieta, algo que terminó por irritar por completo a su pareja, quien se habría quitado la camisa y le habría pedido que le entregara a su hija para hacer el contacto piel con piel. Estas declaraciones fueron sumadas al expediente en el que la hija de Bruce Willis denuncia a su expareja por “violencia doméstica y control coercitivo”.