En medio del conflicto con Tini, en LAM aseguraron que Alejandro Stoessel tuvo que ser internado

Luego de semanas atravesadas por una fuerte polémica en torno a la relación que mantendría Martina “Tini” Stoessel con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, este martes en LAM (América TV) dieron a conocer que el padre de la cantante atravesaría nuevamente un complicado estado de salud.

“Hoy a las cinco de la tarde Alejandro Stoessel ingresó a la Trinidad de San Isidro con un dolor bastante agudo. Él estuvo el fin de semana en Cariló y antes de volverse, se empezó a sentir mal. Fue a la guardia, los médicos le hicieron una batería de estudios y decidieron dejarlo internado”, contó Pepe Ochoa en exclusiva.

“Ya sabemos que Alejandro no goza de la mejor salud. En su momento todos sabemos lo que pasó con Tini, con toda la suspensión de los shows por su salud. No hay un parte oficial del tema, tampoco me dieron los motivos de lo que estaba pasando. Sí, lo que me dicen es que no se encuentra en terapia intensiva, que está bien, está consciente, pero que el dolor que tenía era muy agudo en el pecho. Por eso y por cuestiones que se vieron en los estudios decidieron dejarlo”, continuó sobre el paso a paso que siguieron adelante los médicos para descartar cualquier complicación coronaria grave.

Por el momento no se dio a conocer un parte médico del famoso empresario (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

Quien lo acompañó en este difícil momento fue su hijo mayor, Fran Stoessel, que se encargó de llevarlo a la institución médica, esperarlo y alcanzarle ropa cuando le dijeron que debía pasar la noche allí. “Él tiene su teléfono y se comunica con su entorno y sus amigos por ahí. No es nada grave, tampoco es algo para una operación urgente”, explicó el panelista.

Una de las hipótesis sobre su decaimiento físico estaría vinculada con la extrema exposición mediática que vivió todo el clan Stoessel en los últimos días. “Con todo lo que está pasando con Tini. Todo lo mediático, tal vez a Alejandro no le jugó una buena pasada. Así que le mandamos mucha buena energía”, dijo Ochoa en apoyo al reconocido empresario.

Personas que se encontraban en la clínica reconocieron al padre de la cantante y fue así como se filtraron algunos de los videos y fotos de él por las instalaciones y a la espera de que le brinden resultados. “Lo que me dicen también es que esto es por lo que se habría ausentado del Mundial. Había un temita de salud por el que no se sentía del todo seguro para viajar, por eso es que no viajó”, concluyó.