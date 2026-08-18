La determinante decisión que tomaría Tini Stoessel sobre su carrera luego de casarse con Rodrigo De Paul

A cuatro años del inicio de su relación, de una separación, de más de un escándalo en el medio y de atravesar juntos momentos de dicha y también de mucho dolor, Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo De Paul se preparan para dar el sí. La cita sería el sábado 19 de diciembre de 2026 en Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, lo cual refleja, por un lado, que será un evento multitudinario, pero al mismo tiempo privado. Pero, mientras se especula sobre la ambientación, la lista de invitados y el vestido blanco, trascendió que la cantante ya habría tomado una determinante decisión sobre su futuro personal que impactará directamente en el profesional.

“Lo que me contaron es que Tini estaba haciendo un par de temas muy buenos, pero que ella, una vez que se case, se quiere retirar por dos o tres años”, indicó Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, en Puro Show (eltrece). “No retirarse, sino pausar su carrera y dedicarse más a tener hijos y a la familia”, aclaró, para hacer énfasis en el deseo que tendría la cantante de experimentar la maternidad.

Según Puro Show, tras la boda, Tini pondría en pausa su carrera para dedicarse a la maternidad (Foto: Instagram @tinistoessel)

Cabe recordar que Rodrigo De Paul es padre de Francesca (7) y Bautista (5), fruto de su relación con Camila Homs. Si bien los niños viven con su madre, durante el Mundial 2026, al que asistieron con su abuela, se los vio muy cercanos y cómplices con Stoessel.

Los posibles invitados al casamiento de Tini y Rodrigo De Paul

Por otra parte, la comunicadora también dio detalles de la supuesta lista de invitados del casamiento. Entre las personas que podrían asistir incluyó a Fran Stoessel, María Becerra, La Joaqui, Lizardo Ponce, Susana Giménez, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Stef Roitman y Ricky Montaner, Lele Pons, Greeicy, Shakira y Sergio “Kun” Agüero. Asimismo, entre los que posiblemente no recibieron invitación se encuentran Alejandro Stoessel y Mariana Muslera -debido a presuntos conflictos familiares con su hija-, Marcelo Tinelli, Camila Homs y sus padres Horacio Homs y Liliana Di Trani, y Cande Molfese, Luck Ra, Duki y Emilia Mernes.