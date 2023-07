En Socios del Espectáculo contaron qué hizo Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara, ante los rumores sobre la salud de su mamá

escuchar

La preocupación por el estado de salud de Wanda Nara mantuvo en expectativa al mundo del espectáculo, desde que el pasado miércoles la conductora de MasterChef (Telefe) fue internada de urgencia en el sanatorio porteño de Los Arcos. La empresaria rompió el silencio por primera vez este lunes, a través de un posteo de Instagram, en el que relató que “algunos valores” del análisis de sangre que se realizó “dieron mal” y que se encontraba en su casa a la espera de más análisis. En medio del hermetismo por su diagnóstico y de la difusión de un presunto resultado por parte de Jorge Lanata, el mayor de los hijos de la modelo habría realizado un desesperado pedido.

“El jueves, por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado, para aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, relató Wanda Nara a través de un posteo en Instagram este lunes. Y siguió: “Como toda mamá, intenté ocultarles a mis hijos mis miedos y angustias, sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía”, señaló, en referencia a la difusión de Jorge Lanata, quien arriesgó un posible cuadro de salud.

Aseguraron que Valentino llamó a Zaira Nara para preguntarle por el estado de salud de su mamá

En tanto, Ángel de Brito destacó en LAM (América) este lunes que habló con la conductora de MasterChef. “Wanda me contó que sus hijos no sabían qué estaba atravesando. Solo sabían que se internó y que se hizo unos chequeos”, advirtió. Y añadió: “Obviamente, como cualquier padre o adulto, intentan pilotear la situación hasta tener un diagnóstico certero y qué tratamiento y qué pasos hay que seguir a partir de ahora”.

Según trascendió en Socios del Espectáculo (eltrece) en la mañana de este martes, el hijo mayor de Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizó una desesperada reacción ante la incertidumbre por el estado de salud de su mamá. “Valentino, al enterarse de toda esta situación por los medios y de que nadie de su familia le aclarara qué estaba pasando, llamó a Zaira Nara para preguntarle”, señalaron.

Qué dijo Wanda Nara en su posteo

La conductora de MasterChef rompió el silencio sobre su internación este lunes, a través de un posteo en su perfil de Instagram, donde acumuló más de 16 millones y medio de seguidores. En la publicación, se refirió a la comunicación con sus hijos y a la difusión del presunto diagnóstico por parte de Jorge Lanata, que recibió una oleada de críticas tras su comunicado.

Wanda Nara publicó su descargo en Instagram y reveló cómo se encuentra actualmente (Fuente: Instagram/wanda_nara)

“Siempre mis hijos se enteraron de todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano y, sobre todo, con mis tiempos”, sentenció Nara. Y cerró: “Agradezco a mi familia, a cada amigo y a cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”.

