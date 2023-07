La salud de Silvina Luna: salió de terapia intensiva, tuvo mejorías y está consciente

escuchar

El 13 de junio, Silvina Luna fue internada en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. A su complicado cuadro de salud que enfrenta en los últimos años debido a una insuficiencia renal, se le sumó una complicación pulmonar por una bacteria. El cuadro indicado como grave tuvo a todos en vilo y, ahora, comenzaron a llegar las buenas noticias.

“Silvina Luna salió de la terapia intensiva en donde estaba. No quiere decir que esté muchísimo mejor esto. Ojo, no quiero crear falsas expectativas, tampoco”, expresó Ángel de Brito el lunes por la noche en LAM (América) sobre la información que pudo obtener en consulta con el círculo íntimo de Silvina Luna, integrado por su hermano, Ezequiel, y un reducido grupo de amigos. En detalle, expresó que si bien se realizó un cambio de ubicación de la paciente, se mantiene con la “misma aparatología y control que en la Unidad de terapia intensiva”, lo que tradujo como “terapia intermedia”.

Silvina Luna se encuentra internada en el Hospital Italiano instagram.com/silvinalunaoficial/

Los días de internación de la exvedette tuvieron vaivenes de acuerdo al grave cuadro presentado, según lo informado a los medios de comunicación por parte de Fernando Burlando, su abogado. Se iniciaron cadenas de oraciones para brindar apoyo en medio de la complicada situación. En este contexto, de Brito explicó que si bien las mejoras son notables, la decisión de un cambio de habitación es para brindarle un apoyo psicológico.

“Psicológicamente, la terapia intensiva es muy dura, sobre todo para una persona que está consciente. Mientras estuvo intubada y sedada, no se daba cuenta dónde estaba. Pero como Silvina tuvo ciertas mejorías, está consciente y activa; por eso prefirieron hacer esto que hacen frecuentemente en muchas clínicas, con el mismo control, exacto, de una terapia intensiva”, explicó el periodista sobre los motivos que llevaron a los profesionales a tomar la decisión.

Se conoció información sobre el actual cuadro de salud de Silvina Luna

Respecto al cuadro clínico, el conductor indicó que se realizó un hallazgo de “agua en los pulmones”, por lo que inició un tratamiento adecuado. Además, hubo un avance luego de sumar a su día a día un tratamiento kinesiológico para recuperar fuerzas, tras haber estado un mes recostada. También, según dijo, hace meditación, una actividad de preferencia para ella.

Actualmente, Silvina se encuentra acompañada por su entorno íntimo y, por el momento, no quiere recibir visitas ya que se siente débil. No obstante, el periodista aclaró: “Los que la conocemos bastante y hemos trabajado con ella sabemos que es muy coqueta. Así que no quiere mostrarse así”. Asimismo, remarcó que las muestras de cariño que recibe a diario -como los rezos, las cartas y las virgencitas que dejan en el hospital, entre otros- le hacen bien, por lo que indicó que quienes quieran continuar haciéndolo, todo será bienvenido.

Silvina Luna y una operación que le cambió la vida

En 2011, Silvina Luna se sometió a una cirugía estética de aumento de glúteos. La intervención la realizó Aníbal Lotocki, reconocido como el “médico de los famosos” al tener pacientes reconocidos del mundo del espectáculo. Meses más tarde, la exvedette comenzó a sentir dolores en la zona. Sin embargo, el profesional le brindó calma sobre el cuadro.

Pese a eso, más tarde, Silvina comenzó a presentar problemas de salud que le valieron el diagnóstico de insuficiencia renal e hipercalcemia. Las investigaciones al respecto arrojaron que la enfermedad se desencadenó como consecuencia de la colocación de una sustancia llamada metacrilato, que el propio Lotocki había puesto para el aumento de glúteos. Se trata de un material que no está habilitado para ese tipo de uso.

Anibal Lotocki, el médico de los famosos, con multiples acusaciones recibió la inhabilitación Telam

Desde hace una década, la reconocida figura del mundo del espectáculo atraviesa problemas de salud que la llevaron a un camino para un trasplante de riñón. En paralelo, se presentó ante la Justicia iniciando acciones legales contra el médico, quien recibió diversas denuncias similares por parte de Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

En 2022, recibió una pena de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por mala praxis, pero la condena se mantuvo en suspenso. El pasado 13 de julio la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación dejó firme la inhabilitación de Aníbal Lotocki, lo que significa que no podrá ejercer la medicina.

